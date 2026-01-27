Una famosa actriz disfruta de su divorcio y ahora visitó la Antártida: de quien se trata Este viaje refuerza su búsqueda: una experiencia única, compartida con sus seres más cercanos, en uno de los lugares más inhóspitos y bellos del planeta. + Seguir en







En los últimos años, la actriz habló en distintas entrevistas sobre la importancia del equilibrio emocional, el contacto con la naturaleza y la necesidad de bajar el ritmo, especialmente después de décadas de exposición constante.

La actriz eligió la Antártida como destino tras atravesar un proceso personal de cambios profundos.

Viajó acompañada por sus hijas y su hermana, en una experiencia íntima y familiar.

Recorrió el continente blanco a bordo de un crucero de expedición con actividades en contacto directo con la naturaleza.

Con esta visita, completó el recorrido por los siete continentes del planeta. Una famosa actriz disfruta de su divorcio y ahora visitó la Antártida: atraviesa una etapa de cambios profundos y renovación personal, y decidió marcar este nuevo capítulo de su vida con un destino tan extremo como simbólico: ¿de quien se trata?

Más allá del impacto visual, el viaje tuvo un fuerte valor simbólico: con esta visita, completó el recorrido por los siete continentes, un logro que muy pocas personas en el mundo pueden atribuirse. Para muchos de sus seguidores, esta elección refleja una forma consciente de cerrar ciclos y abrir otros, apostando por experiencias transformadoras en lugar de exposiciones mediáticas.

La Antártida, asociada al silencio, la inmensidad y la introspección, aparece así como el escenario perfecto para una etapa de redefinición personal, lejos del ruido y de las especulaciones sobre su vida privada.

Nicole Kidman en Antartida Como fue el viaje de Nicole Kidman a la Antártida tras su divorcio Nicole Kidman, una de las figuras más reconocidas de Hollywood, viajó al continente blanco poco tiempo después de confirmar su divorcio, sorprendiendo a sus seguidores con una experiencia que combina introspección, aventura y conexión familiar.

El viaje no fue en soledad. Kidman estuvo acompañada por sus hijas adolescentes, Sunday Rose y Faith Margaret, y por su hermana Antonia, lo que refuerza la idea de un plan íntimo y significativo. Según trascendió, la actriz eligió un crucero de expedición de lujo, una modalidad cada vez más popular entre celebridades que buscan recorrer destinos remotos sin resignar comodidad ni seguridad.