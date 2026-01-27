La cantante se grabó junto a una amiga realizando un trend viral de una canción de Rihanna, pero a sus seguidores les llamó la atención un detalle. ¿Espera un bebé junto a Rodrigo De Paul?

Además del casamiento que ninguno de los dos protagonistas confirma, un nuevo rumor se instaló en la vida de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y tiene que ver con la llegada de un bebé. Pero el motivo de la nueva especulación tiene que ver con un video que la artista publicó y a los pocos minutos borró.

En primer lugar, la versión que se instaló tuvo que ver con las imágenes que publicaron ambos al tatuarse tres corazones rojos, primero ella y luego él. En ese momento, lo vincularon con ellos y una tercera persona que puede ser un bebé en camino.

Luego hubo una imagen que encendió más los rumores y se trató de la fotografía de un pájaro, puntualmente un benteveo, que dice el folclore popular que cuando aparece esta ave es porque en una casa hay un presagio de un embarazo; entonces también sumó.

Pero en las últimas horas, Tini publicó un video en el que se la ve bailando con su amiga realizando un trend viral de Tik Tok con una canción de Rihanna y las redes comenzaron a especular: “se le ve la pancita”, “está re embarazada”, “tiene cara de embarazo” y rápidamente borró el video. ¿Está confirmado?

| la cantante Tini Stoessel acaba de borrar un video en su cuenta tiktok se rumorea que la cantante está transitando un "embarazo" el cual anunciará en las primeras semanas de febrero #LAM pic.twitter.com/nk5mJUt1wW

El 2026 parece ser el año para afianzar vínculos y luego de especulaciones y rumores que circulaban en redes socales, llegó la confirmación de lo que sería la boda del año . La periodista Pilar Smith de LAM (América) confirmó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Pau l y dio detalles exclusivos sobre los preparativos de la unión entre la cantante y el futbolista.

La pareja está preparando un mega evento del que participarán invitados de alto calibre. Según informó la periodista, la boda tendrá lugar en Buenos Aires en el exclusivo Dock Haras de Exaltación de la Cruz. Este lugar parece ser uno de los más elegidos entre varias figuras del espectáculo como Oriana Sabatini, Jorge Lanata y Nicole Neumann, entre otros, para sellar su vínculo. El lugar cuenta con una capilla propia para la ceremonia religiosa y un espacio enorme para la fiesta.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Debido a la importancia internacional de los invitados, la seguridad será extrema: el perímetro estará completamente cerrado. Conforme a la información brindada en el programa, el presupuesto para la boda sería de alrededor de un millón de dólares. Solo el alquiler del salón ronda los 50 mil dólares por dos jornadas, ya que se necesita tiempo para montar y desmontar todo el operativo.

A eso se suman los gastos de mantelería, flores, técnica, shows y catering, que se pagan por separado y elevan la cifra final. El catering para los invitados VIP costaría unos 150 mil dólares, mientras que los shows musicales y la técnica sumarían otros 200 mil dólares.

Por último, y no menos importante, es el look de la novia. Tini tendría al menos tres cambios de vestuario que están valuados en 50 mil dólares. “Acá no hay canje, todo se paga”, remarcaron en el programa de América, dejando en claro que la pareja apuesta a la excelencia en cada detalle.