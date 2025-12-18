Esta famosa actriz y modelo argentina habló en profundidad sobre su divorcio y dejó sin palabras a todos: quién fue y qué dijo La escena, atravesada por una fuerte carga emocional, dejó al descubierto el sufrimiento personal de la invitada y el efecto profundo que la exposición mediática generó tanto en su vida como en la de su familia. + Seguir en







Esta pareja fue famosa en toda la Argentina.

Araceli González se quebró en La Noche de Mirtha al hablar de su vínculo con Adrián Suar, padre de su hijo.

Aseguró que actualmente no existe relación entre ambos y que la distancia no fue una decisión propia.

Remarcó que prioriza cuidar a su hijo y nunca hablar mal de su exmarido, a quien reconoce profesionalmente.

Señaló conflictos pendientes del divorcio y destacó que hoy logró sanar y estabilidad en su vida personal. La participación reciente de Araceli González en el programa televisivo La Noche de Mirtha (Eltrece) captó la atención del público al dar lugar a un momento de fuerte carga emotiva en vivo. Durante su intervención, la actriz se quebró de manera visible al referirse a un tema íntimo y delicado: su vínculo con su exmarido, Adrián Suar, padre de su hijo. La reacción, espontánea y sincera, acercó su figura a la audiencia al dejar al descubierto el dolor y las marcas que todavía atraviesan su vida personal a partir de esa relación.

El episodio emocional en el prime time no solo evidenció el sufrimiento y las dificultades que atravesó tras la separación, sino que también dejó en claro el impacto que la exposición mediática tiene en su intimidad y en la de su familia. Las tensiones que rodean a las figuras públicas suelen ventilarse en los medios, y este pasaje televisivo funcionó como reflejo del costo que implica la fama, con consecuencias directas en el vínculo con su exmarido y con el hijo que comparten.

Araceli González Redes sociales La escena de Araceli González en la mesa de Mirtha Legrand quedó como uno de los momentos más conmovedores y recordados de la televisión reciente. Al mencionar a Adrián Suar con tanta carga emocional, la actriz logró una conexión genuina con el público, al mostrar la vulnerabilidad que existe detrás de la figura pública. El episodio vuelve a confirmar que los vínculos afectivos y los conflictos personales, incluso en celebridades de alto perfil, continúan generando una profunda resonancia cuando se exponen con una honestidad tan directa.

Qué dijo Araceli González sobre su divorcio con Adrián Suar Araceli González abordó en distintas oportunidades su divorcio y el vínculo posterior con su exmarido, Adrián Suar, padre de su hijo, y sostuvo que en la actualidad no existe relación entre ambos. En una entrevista reciente en La Noche de Mirtha, la actriz expresó con profunda tristeza que no mantiene trato con él y aclaró que esa distancia no surge por decisión propia. Sus palabras dejaron entrever que la falta de diálogo responde a una postura ajena, mientras ella intenta evitar el conflicto, aun cuando eso le genera un dolor personal significativo.

Uno de los ejes de su testimonio giró en torno a la dinámica de poder que, según su mirada, rodea a Suar dentro del medio televisivo. González señaló que se trata de una figura con gran influencia y un entorno amplio, en el que no siempre predominan las mejores intenciones. En ese contexto, afirmó sentirse “la no elegida”, una frase que reflejó el sentimiento de exclusión y desplazamiento que, según dio a entender, atravesó durante una etapa clave de sus vidas compartidas.

araceli y suar.jpg Araceli González Más allá del quiebre emocional, Araceli González remarcó de manera constante su decisión de resguardar la imagen profesional de su exmarido ante su hijo. La actriz sostuvo que nunca hablará mal de su padre y destacó públicamente su talento y su aporte a la televisión argentina. Esta postura evidenció su intención de separar el conflicto personal del reconocimiento profesional, priorizando el bienestar emocional de su familia. El mayor foco de su angustia se vincula con el impacto que el conflicto y la exposición pública generan en su hijo, Tomás “Toto” Kirzner. González confesó que le resulta muy doloroso ver sufrir a su hijo y explicó que su rol como madre la impulsa a protegerlo por encima de todo. En ese sentido, afirmó que muchas de sus acciones ocurrieron lejos de las cámaras y que nunca buscó utilizar la situación como estrategia mediática. Araceli González y Adrián Suar A este trasfondo emocional se suma una extensa disputa por la división de bienes posterior al divorcio, un tema que, según la actriz, quedó inconcluso. En entrevistas previas, González señaló la existencia de acuerdos firmados que no se cumplieron y de postergaciones reiteradas en el tiempo. Para ella, esta situación representa una lucha ligada a la dignidad personal y a una posición firme frente a prácticas que considera injustas y desiguales. Finalmente, Araceli González habló del proceso interno que implicó soltar ese vínculo, al que definió como profundo y determinante en su vida. Reconoció el trabajo personal que realizó para cerrar esa etapa y destacó la importancia de su presente afectivo junto a Fabián Mazzei. Según expresó, esa relación le permitió sanar heridas, construir estabilidad y encontrar un espacio de contención que hoy define su presente emocional y familiar.