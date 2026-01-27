Sofía Gala habló por primera vez sobre los rumores de romance con Fito Páez La actriz dio detalles acerca de la relación que tiene con el cantante, tras el mensaje que le dedicó por el cumpleaños número 39. “El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo!”, le dedicó el rosarino. + Seguir en







Sofía Gala desmintió tener un noviazgo con Fito Páez: "No estamos en pareja"

En medio de los rumores sobre un noviazgo con Fito Páez, Sofía Gala habló por primera vez sobre el vínculo que la une al artista rosarino, luego del afectuoso saludo de cumpleaños que le dejó en redes.

Después de algunos días en los que también se pronunció Moria Casan, pero que no confirmó ni negó el vínculo oficial de ambos, ahora la protagonista no te tuvo miedo a los micrófonos y dio por finalizadas las especulaciones.

Gala respondió a un mensaje de la producción de LAM (América), el programa de Ángel De Brito, y en un audio desmintió las versiones, aclarando que entre ellos hay solo una amistad. “No es cierto. Rodolfo, a esta altura de mi vida, es mi familia y tenemos un vínculo muy profundo”, aseguró la actriz.

En esa línea explicó que no entiende “los códigos de otro tipo de vínculo ni nada”: “Tenemos nuestro vínculo, que es nuestro, particular y personal”. “¿Querés saber si estamos en pareja? No, no estamos en pareja, somos familia. Parte de una misma tribu”, concluyó, dejando en claro que no existe una relación más que de amistad entre ellos.

En las últimas horas, Moria había asegurado que "se aman profundamente". "Fito le regaló flores y un aparato musical. Lo que puedo decir es que se aman profundamente", intentó explicar la One.