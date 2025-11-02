2 de noviembre de 2025 Inicio
Un total black casual: Icardi se muestra relajado junto a su perro en su jardín

El futbolista quiso tomar distancia de las polémicas y compartió una foto desde la intimidad de su hogar. Mostró un estilo cómodo y urbano que llamó la atención en redes sociales.

Mauro Icardi lució un estilo urbano y relajado.

Mauro Icardi lució un estilo urbano y relajado.

  • Mauro Icardi posó junto a su perro en el jardín de su casa.
  • En medio de las polémicas con Wanda Nara, mostró un estilo cómodo y relajado.
  • Usó un conjunto deportivo de campera y pantalón corto, con prendas holgadas y un color azul marino intenso, casi negro.
  • Lo completó con zapatillas y medias blancas y distintos accesorios.

En medio de las polémicas, discusiones y cruces con Wanda Nara, Mauro Icardi elige compartir en redes sociales distintas postales de su vida en Turquía y sus salidas junto a la China Suárez. En esta ocasión, se mostró relajado en su jardín, acompañado por su perro y con un look total black casual.

Este fue el hat-trick más rápido de la historia de la Champions League: tardó solo 6 minutos

El delantero del Galatasaray lució una campera deportiva de color azul marino intenso, casi negro, con el logo de la marca y otros detalles en blanco. El estilo oversize le dio un toque relajado y moderno. En la parte inferior, llevó un pantalón corto del mismo tono y corte holgado, reforzando la comodidad del conjunto.

Para completar el look, eligió unas zapatillas deportivas blancas y medias tres cuartos del mismo color. También lució un reloj negro de estilo deportivo y varios accesorios como pulseras, aros y un anillo, creando un estilo urbano y relajado, perfecto para descansar en la intimidad de su hogar.

Mauro Icardi look

Se filtró cuándo se casarán Mauro Icardi y la China Suárez

Mauro Icardi y la China Suárez parecen estar en su mejor momento como pareja. Tras blanquear oficialmente su relación durante los primeros días de 2025, nunca dejaron de mostrarse juntos y acaramelados en redes sociales y, ahora, parece que darán el siguiente paso, ya que se filtró cuándo se casarán.

La información surgió de Lara Piro, una de las abogadas del futbolista, a quien le preguntaron en qué instancia se encontraba el divorcio entre su cliente y Wanda Nara, que tramite en la Justicia de Italia. "Tiene audiencia en febrero y debería concluirse esa etapa", reveló en La Posta del Espectáculo.

"¿Quién dice? Por ahí tenemos casamiento", deslizó a continuación. A pesar de la insistencia de los periodistas, Piro no confirmó si hubo una propuesta formal de Icardi a la China y tampoco brindó más detalles de la presunta boda. "No voy a decir nada", se excusó, y dejó la puerta abierta a las especulaciones.

 Ariana mostró en redes sociales las primeras imágenes del look que usará durante el evento.

La impresionante transformación de Ariana Grande: furror por su cambio de look

Marcelo Tinelli, su hija Juanita y un difícil momento familiar.

La respuesta de Marcelo Tinelli a las críticas de su hija Juanita tras la denuncia por amenazas

Los rumores sugieren que el equipo podría tener su propia serie. Durante un tiempo se habló de una película de los Jóvenes Vengadores, pero tras los cambios en las cintas de Avengers ahora estos héroes primerizos aterrizarían juntos en Disney+ con The Champions. Por el momento, marvel aún no la ha anunciado.

Kang era el gran villano de Marvel pero los problemas con el actor cambiaron los planes: ¿contra qué superhéroes se iba a enfrentar?

La mezcla de actores consagrados con personas vinculadas al caso real (algunas aparecen interpretándose a sí mismas) aporta verosimilitud y fuerza emocional a la narración. Netflix lista el título como parte de su catálogo de dramas sociales argentinos.
play

Esta película con Natalia Oreiro ya sorprendió a todo el mundo del cine y ahora se puede ver en Netflix: de qué se trata

Grandes nombres y emociones intensas marcan el mes en la plataforma de streaming.
play

Las mejores 2 películas de Netflix para ver en noviembre 2025: te van a volar la cabeza

Esta comedia presenta a un hijo con el corazón roto y su madre sobreprotectora.
play

Es una comedia española de Netflix y es ideal para cuando estás triste: no pararás de reír

