Un total black casual: Icardi se muestra relajado junto a su perro en su jardín El futbolista quiso tomar distancia de las polémicas y compartió una foto desde la intimidad de su hogar. Mostró un estilo cómodo y urbano que llamó la atención en redes sociales. Por







Mauro Icardi lució un estilo urbano y relajado. Redes sociales

Mauro Icardi posó junto a su perro en el jardín de su casa.

En medio de las polémicas con Wanda Nara, mostró un estilo cómodo y relajado.

Usó un conjunto deportivo de campera y pantalón corto, con prendas holgadas y un color azul marino intenso, casi negro.

Lo completó con zapatillas y medias blancas y distintos accesorios. En medio de las polémicas, discusiones y cruces con Wanda Nara, Mauro Icardi elige compartir en redes sociales distintas postales de su vida en Turquía y sus salidas junto a la China Suárez. En esta ocasión, se mostró relajado en su jardín, acompañado por su perro y con un look total black casual.

El delantero del Galatasaray lució una campera deportiva de color azul marino intenso, casi negro, con el logo de la marca y otros detalles en blanco. El estilo oversize le dio un toque relajado y moderno. En la parte inferior, llevó un pantalón corto del mismo tono y corte holgado, reforzando la comodidad del conjunto.

Para completar el look, eligió unas zapatillas deportivas blancas y medias tres cuartos del mismo color. También lució un reloj negro de estilo deportivo y varios accesorios como pulseras, aros y un anillo, creando un estilo urbano y relajado, perfecto para descansar en la intimidad de su hogar.

Mauro Icardi look Instagram @mauroicardi Se filtró cuándo se casarán Mauro Icardi y la China Suárez Mauro Icardi y la China Suárez parecen estar en su mejor momento como pareja. Tras blanquear oficialmente su relación durante los primeros días de 2025, nunca dejaron de mostrarse juntos y acaramelados en redes sociales y, ahora, parece que darán el siguiente paso, ya que se filtró cuándo se casarán.

La información surgió de Lara Piro, una de las abogadas del futbolista, a quien le preguntaron en qué instancia se encontraba el divorcio entre su cliente y Wanda Nara, que tramite en la Justicia de Italia. "Tiene audiencia en febrero y debería concluirse esa etapa", reveló en La Posta del Espectáculo.

"¿Quién dice? Por ahí tenemos casamiento", deslizó a continuación. A pesar de la insistencia de los periodistas, Piro no confirmó si hubo una propuesta formal de Icardi a la China y tampoco brindó más detalles de la presunta boda. "No voy a decir nada", se excusó, y dejó la puerta abierta a las especulaciones.