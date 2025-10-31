IR A
Polémica en Masterchef: Wanda Nara cruzó a Marley por entrevistar a Mauro Icardi

La conductora del programa acorraló al reemplazante de Maxi López en el certamen y reprochó la invitación al futbolista de Galatasaray a Por el Mundo. Sin embargo, tuvo una respuesta determinante: "Él contestó el teléfono y vos no".

Redes sociales

El reemplazo de Maxi López llegó a MasterChef y Wanda Nara se encargó de hacerle una serie de reclamos. Se trata de Marley, quien viene de Turquía de realizarle una entrevista a Mauro Icardi y la conductora no es lo dejó pasar el primer día: “Entrevistaste a mi ex”.

La China Suárez y Mauro Icardi estarían próximos a casarse.
La primera pregunta que le hizo la conductora del programa al participante que llegó en reemplazo del exjugador del Milan y le consultó si le gustaba el fútbol y rápidamente respondió: “Claro, cómo no te va a gustar el fútbol si entrevistaste a mi ex”.

A lo que Marley, entre risas indicó: "Es cierto, pero lo hice porque vos no me contestaste. Primero llamé al Galatasaray, fueron muy amables y nos llevaron al palco de él”. Pero Wanda le planteó que ese lugar era de ella y tenía su nombre.

Marley, rápido también para contestar, disparó: “Ese nombre está borrado, ahora aparece otro”. Pero Wanda decidió dejar pasar el momento y no le respondió nada. Sin embargo, la tensión no quedó ahí, pero fue el primero de todos los cruces que vendrán...

Insólito: la abogada de Mauro Icardi filtró que el futbolista se casará con la China Suárez

Lara Piro, la abogada de Mauro Icardi, filtró que el futbolista se casará con la actriz China Suárez luego de que salga el divorcio de él con la mediática Wanda Nara, algo que tomó por sorpresa a los millones de seguidores de la polémica relación amorosa.

En diálogo con el programa televisivo La Posta del Espectáculo, Lara Piro expresó: "El divorcio se tramita en Italia, tiene audiencia en febrero y debería concluirse esa etapa. Y por ahí, ¿quién dice? Tenemos casamiento...". Así, la abogada anticipó que el futbolista y la actriz están listos para la siguiente etapa en su romance.

De igual manera, buscó cambiar de tema pero no dejó de lanzar más guiños: "No voy a decir nada. Yo quiero, por ahí tendremos casamiento. Creo que tendríamos que estar invitados". Con estas palabras, la situación de Mauro Icardi volvió a quedar en boca de todos y las especulaciones no tardarán en instalarse en redes sociales.

Es importante recordar que en Argentina no se debe esperar ninguna cantidad de tiempo para poder volver a casarse, por lo que Mauro Icardi y la China Suárez no tendrán inconvenientes en ese aspecto. Lo único que se pide es que se presente la copia legalizada de la sentencia de divorcio o el acta de matrimonio anterior con la nota marginal que indica la disolución del vínculo.

