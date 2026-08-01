Se filtró qué pidió una de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi luego del robo sufrido durante la final del Mundial

- Un nuevo capítulo volvió a instalar a Wanda Nara y Mauro Icardi en el centro de la escena mediática.
- El robo ocurrido en la vivienda familiar de Milán generó preocupación por la situación que atravesaron las niñas
- Francesca Icardi habría expresado cómo se siente luego del episodio de inseguridad vivido en Italia.
- La situación volvió a exponer las tensiones públicas entre la conductora y el futbolista.
Se filtró qué pidió una de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi tras el robo sufrido durante la final del Mundial: la hija mayor de la pareja expresó su deseo luego del episodio de inseguridad que vivió en Milán junto a su hermana y su abuela. La familia continúa atravesando días de tensión tras el hecho.
La angustia del grupo familiar de la ex pareja aumentó luego del asalto que sufrieron en su casa de Milán mientras se disputaba la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. En medio del impacto por el episodio de violencia, se conoció el pedido que habría realizado Francesca Icardi, la hija mayor de la dupla mediática, dejó entrever cuánto extraña la normalidad y el entorno que la vio crecer.
La historia que los rodea continúa generando repercusiones y sumando nuevos capítulos dentro del mundo del espectáculo. En los últimos meses, la relación entre la conductora y el sutbolista quedó atravesada por fuertes tensiones públicas, cruces mediáticos y diferencias que volvieron a instalar el conflicto en el centro de la escena.
Qué dijo la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi
Durante una comunicación telefónica con el periodista Pepe Ochoa, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi habló sobre cómo atraviesa estos días junto a sus seres queridos. Según contó el panelista, intentó comunicarse con Wanda Nara, pero quien respondió el llamado fue Francesca. En esa conversación, la niña habría expresado la angustia que siente después del episodio ocurrido en Milán.
Al ser consultada sobre si tenía ganas de volver a la Argentina, su respuesta habría sido afirmativa. “Me quiero ir y volver el viernes a mi país porque arranco el colegio”, fue la frase que trascendió y que reflejó su deseo de regresar a su lugar de origen.
El hecho ocurrió en la vivienda familiar tiene en Milán, mientras Francesca, Isabella y su abuela Nora Colosimo se encontraban dentro de la propiedad. Según se informó, cuatro delincuentes ingresaron al domicilio y el episodio generó una fuerte conmoción en todos. La empresaria compartió imágenes de las cámaras de seguridad y mostró parte de lo ocurrido en sus redes sociales. La conductora también contó la preocupación por la situación que atraviesan sus hijas luego del robo y explicó que quedaron en Italia con dificultades relacionadas con documentación y trámites posteriores al episodio.
En medio de la preocupación, también trascendieron detalles sobre la comunicación con Mauro Icardi. Según relató Pepe Ochoa, Francesca habría señalado que su papá está al tanto de lo ocurrido. El conflicto sumó tensión luego de los mensajes públicos que la protagonista de la polémica compartió en redes sociales, donde cuestionó la postura del futbolista frente a la situación. Mientras continúan las reacciones, núcleo cercano intenta atravesar las consecuencias emocionales del robo, especialmente por el impacto que tuvo en las niñas, quienes vivieron un momento de gran temor lejos de su país.