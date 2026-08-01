Se filtró qué pidió una de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi luego del robo sufrido durante la final del Mundial El episodio ocurrido en Italia volvió a poner bajo la mirada pública a la familia del espectáculo, mientras se conocieron nuevos detalles sobre el impacto emocional que habría generado en sus hijas y el difícil momento que atraviesan. Agregar C5N en









Francesca Icardi habría expresado cómo se siente luego del episodio de inseguridad vivido en Italia. Redes sociales

Un nuevo capítulo volvió a instalar a Wanda Nara y Mauro Icardi en el centro de la escena mediática.

El robo ocurrido en la vivienda familiar de Milán generó preocupación por la situación que atravesaron las niñas

Francesca Icardi habría expresado cómo se siente luego del episodio de inseguridad vivido en Italia.

La situación volvió a exponer las tensiones públicas entre la conductora y el futbolista. Se filtró qué pidió una de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi tras el robo sufrido durante la final del Mundial: la hija mayor de la pareja expresó su deseo luego del episodio de inseguridad que vivió en Milán junto a su hermana y su abuela. La familia continúa atravesando días de tensión tras el hecho.

La angustia del grupo familiar de la ex pareja aumentó luego del asalto que sufrieron en su casa de Milán mientras se disputaba la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. En medio del impacto por el episodio de violencia, se conoció el pedido que habría realizado Francesca Icardi, la hija mayor de la dupla mediática, dejó entrever cuánto extraña la normalidad y el entorno que la vio crecer.

La historia que los rodea continúa generando repercusiones y sumando nuevos capítulos dentro del mundo del espectáculo. En los últimos meses, la relación entre la conductora y el sutbolista quedó atravesada por fuertes tensiones públicas, cruces mediáticos y diferencias que volvieron a instalar el conflicto en el centro de la escena.

Qué dijo la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi Durante una comunicación telefónica con el periodista Pepe Ochoa, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi habló sobre cómo atraviesa estos días junto a sus seres queridos. Según contó el panelista, intentó comunicarse con Wanda Nara, pero quien respondió el llamado fue Francesca. En esa conversación, la niña habría expresado la angustia que siente después del episodio ocurrido en Milán.

Al ser consultada sobre si tenía ganas de volver a la Argentina, su respuesta habría sido afirmativa. “Me quiero ir y volver el viernes a mi país porque arranco el colegio”, fue la frase que trascendió y que reflejó su deseo de regresar a su lugar de origen.