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Lali Espósito defendió a Rosalía tras el escándalo en redes sociales

La artista pop volvió de sus vacaciones y se refirió a la polémica a días de que la cantante española realice sus shows en Buenos Aires.

Lali y su apoyo a Rosalía.

Lali y su apoyo a Rosalía.

Redes sociales

Luego de unas merecidas vacaciones, Lali Espósito pisó suelo argentino durante la mañana del sábado. A pesar del cansancio del viaje, habló de la polémica del momento: el escándalo de Rosalía.

Lali y un mensaje bien nacionalista
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Ante la polémica desatada en torno a la artista española en la antesala de sus presentaciones en Buenos Aires, Lali no dudó en salir al cruce para minimizar el revuelo mediático y bancar a su colega.

Consideró que la indignación virtual fue ampliamente exagerada en relación a lo sucedido y remarcó que todo se trató de un simple reposteo, a la vez que subrayó que Rosalía tuvo la madurez de pedir disculpas públicamente.

Lali banc&oacute; a Rosal&iacute;a tras el esc&aacute;ndalo en redes sociales

Lali bancó a Rosalía tras el escándalo en redes sociales

La intérprete de Disciplina fue contundente al reflexionar sobre el impacto real de este tipo de episodios: "No existe una verdadera 'cancelación', especialmente teniendo en cuenta que tiene cinco shows programados y agotados en el país".

Golpe a Rosalía: las pérdidas millonarias que podría enfrentar por su burla a la Argentina

La polémica que envuelve a Rosalía luego de la final del Mundial 2026 comenzó a golpear directamente su bolsillo. Varias empresas de transporte privado cancelaron los servicios de traslado que tenían programados hacia los recitales de la cantante española en el Movistar Arena de Buenos Aires, como consecuencia del repudio masivo que generó un video que la artista compartió en sus redes sociales celebrando la victoria de España sobre Argentina en la definición del torneo.

Compañías como Otto Viajes y otras agencias del Gran Buenos Aires y el interior del país decidieron de forma unánime dar de baja los viajes planificados, ante la caída abrupta en la cantidad de pasajeros que originalmente se habían anotado para asistir a los shows. La medida se suma a la cancelación de un evento homenaje que estaba previsto en Córdoba.

Pese a este escenario adverso, las cuatro funciones del LUX Tour 2026 en el barrio porteño de Villa Crespo, programadas para el 1, 2, 4 y 6 de agosto, continúan en pie por el momento. Pese a eso, el impacto económico podría ser considerable si se concreta un escenario que teme la producción, en donde se registre una ola masiva de devoluciones de entradas por parte de los fanáticos molestos.

El estadio elegido para los shows tiene capacidad para 15.000 espectadores por función, lo que suma un total de 60.000 asistentes si se contabilizan las cuatro fechas con entradas agotadas. Considerando un precio promedio de $197.700 por entrada, sin contar los paquetes VIP que podrían superar los $1.247.000, la recaudación total de la serie de conciertos rondaría los $11.860 millones de pesos argentinos, cifra a la que se sumaría además la facturación por merchandising. Si las devoluciones masivas se hicieran efectivas, la pérdida para la cantante sería importante.

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