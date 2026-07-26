- Los restos de café pueden reutilizarse para cuidar las plantas y reducir residuos.
- Aportan nitrógeno, potasio y fósforo, nutrientes esenciales para el desarrollo del jardín.
- Los posos de café funcionan como un fertilizante natural de liberación lenta.
- También pueden incorporarse al compost para mejorar la calidad del sustrato.
Un residuo que muchas personas desechan a diario puede convertirse en un gran aliado para el cuidado de las plantas. Además de aportar nutrientes, ofrece otros beneficios tanto para el jardín como para distintos espacios del hogar. Por qué los restos de café pueden servir para potenciar tu jardín.
Los restos o posos de café pueden reutilizarse de distintas maneras, pero uno de sus usos más efectivos es como fertilizante natural para los espacios verdes. Gracias a su contenido de nitrógeno, potasio y fósforo, ayudan a enriquecer el suelo y favorecen el crecimiento saludable de las especies vegetales. También pueden incorporarse al compost, donde mejoran la aireación, la retención de humedad y la calidad del sustrato.
Además, los posos secos funcionan como un repelente natural para algunas plagas. Al esparcirlos alrededor de los tallos, crean una barrera que ayuda a mantener alejados a caracoles, babosas y hormigas sin necesidad de utilizar productos químicos. Otro beneficio es su capacidad para neutralizar malos olores. Una vez secos, pueden colocarse en un recipiente dentro de la heladera, armarios o zapateros para absorber aromas de forma natural.
Qué truco podés hacer con los restos de café
Para aprovechar al máximo sus beneficios, los especialistas recomiendan seguir estas prácticas:
- Secarlos completamente antes de almacenarlos o utilizarlos. Este paso es fundamental para evitar la formación de moho y hongos. Lo ideal es extender los posos sobre una bandeja y dejarlos secar al aire o al sol durante varias horas.
- Incorporarlos al compost junto con hojas secas o cartón. Al mezclarlos con materiales ricos en carbono, se favorece el equilibrio del compost y se obtiene un abono más nutritivo para los cultivos.
- Esparcir una pequeña cantidad alrededor de las flores y arbustos, sin excederse. Los posos aportan nitrógeno, potasio y fósforo al suelo, pero conviene utilizarlos con moderación para no alterar el pH de la tierra.
- Renovar los posos utilizados como absorbente de olores cada dos semanas. Una vez secos, pueden colocarse en un recipiente dentro de la heladera, armarios, alacenas o zapateros para ayudar a neutralizar los malos aromas de forma natural.
- Evitar aplicarlos húmedos para prevenir la aparición de hongos. Si los restos conservan humedad, pueden favorecer el crecimiento de microorganismos no deseados, tanto en las macetas como en el compost.
Con estas sencillas recomendaciones, un residuo cotidiano puede transformarse en un aliado para el cuidado de las plantas, la reducción de desperdicios y el mantenimiento del hogar, promoviendo además hábitos más sostenibles.