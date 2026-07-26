Truco para pelar ajo rápido: el método con agua caliente que facilita la tarea en segundos Una creadora de contenido reveló un sencillo procedimiento para simplificar una de las tareas más habituales en la cocina. Su recomendación generó miles de reacciones en redes sociales. Por Agregar C5N en









Daen Lia, especializada en cocina, compartió una técnica sencilla para retirar la piel de los dientes de ajo.

Un truco con agua caliente facilita el pelado de los dientes de ajo.

La técnica fue compartida por la cocinera Daen Lia.

El método promete ahorrar tiempo sin modificar el sabor del ajo.

El consejo se volvió viral y recibió miles de comentarios positivos. Truco para pelar ajo rápido: una creadora de contenido especializada en cocina compartió una técnica sencilla para retirar la piel de los dientes de ajo sin esfuerzo. El consejo se volvió viral por su practicidad y ya suma miles de reproducciones en redes sociales. ¿Cuál es el método con agua caliente que facilita la tarea en segundos?

Pelar ajo suele ser una de las tareas más tediosas en la cocina, especialmente cuando una receta requiere utilizar varios dientes. Sin embargo, un sencillo tip compartido por una reconocida autora de libros de cocina promete ahorrar tiempo y facilitar el proceso sin alterar el sabor ni la textura del ingrediente.

La técnica fue difundida por Daen Lia, fundadora de Daen's Kitchen y creadora de contenido con millones de seguidores en redes sociales. Su video se viralizó rápidamente gracias a un consejo que solo requiere agua caliente.

Cómo es el truco para pelar el ajo rápidamente Según explicó la especialista, el primer paso consiste en separar los dientes de la cabeza de ajo. Luego, se colocan en un recipiente y se cubren con agua hirviendo durante aproximadamente cinco minutos. El calor ablanda la piel exterior, lo que permite retirarla fácilmente con los dedos, sin necesidad de hacer fuerza ni utilizar herramientas especiales. Una vez pelados, Daen recomienda cortar la parte más dura de cada diente antes de utilizarlos en cualquier preparación.

Para quienes prefieren evitar el agua caliente, la cocinera explicó que existe una alternativa. En lugar de agua hirviendo, se pueden dejar los dientes de ajo en agua fría entre una y dos horas. Aunque el proceso demora más tiempo, el resultado es similar: la piel se desprende con facilidad y el ajo mantiene sus propiedades.

De acuerdo con Daen Lia, este método no modifica el sabor ni la textura del ajo, por lo que puede utilizarse sin inconvenientes para cocinar. Además, sugirió aprovechar las cáscaras para preparar caldo casero o elaborar ajo en polvo, evitando desperdiciar partes del ingrediente. La publicación acumuló miles de reproducciones y me gusta, además de numerosos comentarios de usuarios que aseguraron haber probado la técnica con buenos resultados. Muchos destacaron el ahorro de tiempo que supone este método, mientras que otros compartieron variantes similares que ya utilizaban en sus cocinas para facilitar el pelado del ajo.