Apertura del Mundial 2026: Shakira adelantó cómo será su show en México La cantante revolucionó las redes con videos y fotos de sus ensayos para su presentación en el Estadio Azteca. Agregar C5N en









La cantante revolucioinó a los mexicanos con su llegada para la apertura de la Compa Mundial 2026. Redes sociales

Shakira llegó a México y revolucionó a los fanáticos del Mundial 2026, donde tendrá a su cargo la apertura del evento que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

La cantante compartió en sus redes los ensayos para el torneo que empieza este 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, organizado por la FIFA. "¡Ha sido una semana de ensayos sin parar para nosotros, estamos listos!".

"¡No podemos esperar a verlos a todos mañana en el@fifaworldcupCeremonia de inauguración", escribió la colombiana en su perfil de Instagram.

La intérprete mostró a través de videos y fotos cómo son los preparativos con su equipo de baile, con una exigente preparación física y de baile, junto a su staff y coreógrafa de confianza. La barranquillera interpretará la canción mundialista Dai Dai, igual que lo hizo en colaboración con el cantante africano Burna Boy.