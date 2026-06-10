Apertura del Mundial 2026: Shakira adelantó cómo será su show en México

Shakira llegó a México y revolucionó a los fanáticos del Mundial 2026, donde tendrá a su cargo la apertura del evento que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.
La cantante revolucionó las redes con videos y fotos de sus ensayos para su presentación en el Estadio Azteca.
Shakira llegó a México y revolucionó a los fanáticos del Mundial 2026, donde tendrá a su cargo la apertura del evento que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.
La cantante compartió en sus redes los ensayos para el torneo que empieza este 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, organizado por la FIFA. "¡Ha sido una semana de ensayos sin parar para nosotros, estamos listos!".
"¡No podemos esperar a verlos a todos mañana en el@fifaworldcupCeremonia de inauguración", escribió la colombiana en su perfil de Instagram.
La intérprete mostró a través de videos y fotos cómo son los preparativos con su equipo de baile, con una exigente preparación física y de baile, junto a su staff y coreógrafa de confianza. La barranquillera interpretará la canción mundialista Dai Dai, igual que lo hizo en colaboración con el cantante africano Burna Boy.
La presentación de Shakira tendrá un importante despliegue técnico y la participación de artistas de la talla de Alejandro Fernández, J Balvin, Maná, Los Ángeles Azules, entre otros artistas. Según el cronograma oficial de la FIFA, la intérprete de grandes himnos futbolísticos se presentará en el Estadio Azteca de Ciudad de México el jueves 11 de junio, a partir de las 14:30 (hora de Argentina).