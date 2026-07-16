"Calentá que entrás": piden a Lali Espósito para que repita en la final del Mundial 2026 su presentación en 2022 La artista recibió miles de mensajes de parte de los usuarios de las redes sociales, quienes le pidieron que se repita lo vivido en Qatar. Agregar C5N en









¿Cantará Lali otra vez? Redes sociales

Luego de la victoria de la Selección argentina a Inglaterra y el pase a la final del Mundial 2026, las redes sociales comenzaron a pedir que Lali Espósito sea quien cante el himno en el partido contra España, nuevamente después de lo sucedido en Qatar 2022: “Calentá que entrás”.

El equipo de Lionel Scaloni derrotó por 2 a 1 a Inglaterra en un partido que hasta los 85 minutos estaba perdido y volvieron a clasificar a la final del mundo. Por eso, los usuarios recordaron cuando la exprotagonista de Casi Ángeles cantó contra Francia.

View this post on Instagram Sobre la imagen de Lali pusieron “Calentá que entrás” y explotaron los comentarios: “Sabes que sí”, “Para vos Dua Lipa”, “Entra el enano faquero a la cancha”, “Lo tenés que hacer otra vez”, fueron algunos de los comentarios.

Pero Lali no ignoró el pedido y comentó: “LPM”, en referencia a las siglas de “La puta madre”. Y solo el comentario recaudó 11 mil me gusta. Argentina, siendo un país tan cabulero, quiere repetir todas las cábalas posibles a toda costa.

"Buen díaaaa!!": Rodrigo De Paul compartió una foto con Lionel Messi en la habitación tras la histórica victoria de Argentina ante Inglaterra La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una nueva imagen para la historia. Horas después del histórico triunfo por 2-1 frente a Inglaterra en la semifinal, Rodrigo De Paul publicó una foto junto Lionel Messi en la cama, ambos con cara de recién levantados, pero con una sonrisa de oreja a oreja que reflejó la felicidad por el resultado.