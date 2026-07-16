"Calentá que entrás": piden a Lali Espósito para que repita en la final del Mundial 2026 su presentación en 2022

Luego de la victoria de la Selección argentina a Inglaterra y el pase a la final del Mundial 2026, las redes sociales comenzaron a pedir que Lali Espósito sea quien cante el himno en el partido contra España, nuevamente después de lo sucedido en Qatar 2022: “Calentá que entrás”.
El equipo de Lionel Scaloni derrotó por 2 a 1 a Inglaterra en un partido que hasta los 85 minutos estaba perdido y volvieron a clasificar a la final del mundo. Por eso, los usuarios recordaron cuando la exprotagonista de Casi Ángeles cantó contra Francia.
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Sobre la imagen de Lali pusieron “Calentá que entrás” y explotaron los comentarios: “Sabes que sí”, “Para vos Dua Lipa”, “Entra el enano faquero a la cancha”, “Lo tenés que hacer otra vez”, fueron algunos de los comentarios.
Pero Lali no ignoró el pedido y comentó: “LPM”, en referencia a las siglas de “La puta madre”. Y solo el comentario recaudó 11 mil me gusta. Argentina, siendo un país tan cabulero, quiere repetir todas las cábalas posibles a toda costa.
"Buen díaaaa!!": Rodrigo De Paul compartió una foto con Lionel Messi en la habitación tras la histórica victoria de Argentina ante Inglaterra
La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una nueva imagen para la historia. Horas después del histórico triunfo por 2-1 frente a Inglaterra en la semifinal, Rodrigo De Paul publicó una foto junto Lionel Messi en la cama, ambos con cara de recién levantados, pero con una sonrisa de oreja a oreja que reflejó la felicidad por el resultado.
La imagen fue compartida por De Paul en una historia de Instagram "Buen día", fueron las palabras simples pero contundentes que eligió el exracing. Poco después, Messi reposteó la publicación en su propia cuenta, un gesto que rápidamente se volvió viral entre los hinchas argentinos.
La postal llegó después de una noche inolvidable para la Albiceleste, que dio vuelta el partido ante Inglaterra y se metió una vez más en la final de una Copa del Mundo.