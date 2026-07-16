La respuesta de Lali al pedido de sus fans para que vuelva a cantar el Himno en la final del Mundial

La Selección argentina pasó a la final del Mundial 2026 que será el domingo ante España, en un estadio a cielo abierto en New Jersey. En este sentido, los usuarios comenzaron a preguntar quién interpretará el Himno argentino y, por una cuestión de cábala, entre las estrellas más nombradas se encuentra Lali: le pidieron que vuelva a cantar como lo hizo en Qatar 2022.
Todo comenzó en las redes sociales de la cuenta Polenta, una fiesta organizada por el influencer Nacho Elizalde, que publicó una imagen de Lali durante la final ante Francia que terminó con la épica victoria de la Scaloneta y una frase que decía "Calentá que entrás".
Captura de pantalla: @polenta.polenta
La publicación, como era de esperar, se volvió viral: los usuarios la llenaron de likes y comentarios y la replicaron en sus cuentas apoyando el pedido. El masivo petitorio llegó hasta la cantante, que no se guardó nada y se expresó: "LPM", dejó plasmado la artista y causó furor. Al mismo tiempo, despertó rumores acerca de su participación en la final del torneo.
Si bien todavía no se conoció qué artista interpretará el Himno nacional el próximo domingo 19 de julio, la respuesta de Lali ilusiona a los fans que desean verla en un momento tan importante como este.
Liam Gallagher felicitó a la Selección argentina tras el triunfo frente a Inglaterra y se volvió viral
Liam Gallagher se pronunció en sus redes tras la victoria de la Selección liderado por Lionel Messi: le dedicó un lindo mensaje al equipo argentino y volvió a mostrar su amor por nuestro país.
Hace unos días atrás, cuando trascendió que el equipo de Scaloni se iba a enfrentar a Inglaterra, Liam en sus redes sociales declaró al respecto: hinchó por su país y dijo que lamentaba que Argentina pierda un mundial. Sin embargo, tras la increíble victoria de la albiceleste 2 a 1, Inglaterra deberá disputar el tercer puesto contra Francia.
Por su parte Liam Gallagher, sin rencores, envió un sentido mensaje a nuestro país: "Respeto a los chicos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial, felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó, ¡hacia adelante y de lado!", escribió el artista. El mensaje que compartió a través de su X, rápidamente se volvió viral, tuvo más de un millón de visualizaciones y los argentinos lo tomaron como un lindo gesto.