IR A
IR A

La respuesta de Lali al pedido de sus fans para que vuelva a cantar el Himno en la final del Mundial

Los fans de la cantante organizaron un pedido a través de las redes para que interprete la marcha patriota al igual que en Qatar 2022.

Lali le respondió a sus fans el pedido de estar nuevamente en la final.

Lali le respondió a sus fans el pedido de estar nuevamente en la final.

Instagram: /lali

La Selección argentina pasó a la final del Mundial 2026 que será el domingo ante España, en un estadio a cielo abierto en New Jersey. En este sentido, los usuarios comenzaron a preguntar quién interpretará el Himno argentino y, por una cuestión de cábala, entre las estrellas más nombradas se encuentra Lali: le pidieron que vuelva a cantar como lo hizo en Qatar 2022.

¿Cantará Lali otra vez?
Te puede interesar:

"Calentá que entrás": piden a Lali Espósito para que repita en la final del Mundial 2026 su presentación en 2022

Todo comenzó en las redes sociales de la cuenta Polenta, una fiesta organizada por el influencer Nacho Elizalde, que publicó una imagen de Lali durante la final ante Francia que terminó con la épica victoria de la Scaloneta y una frase que decía "Calentá que entrás".

Captura de pantalla: @polenta.polenta

Captura de pantalla: @polenta.polenta

La publicación, como era de esperar, se volvió viral: los usuarios la llenaron de likes y comentarios y la replicaron en sus cuentas apoyando el pedido. El masivo petitorio llegó hasta la cantante, que no se guardó nada y se expresó: "LPM", dejó plasmado la artista y causó furor. Al mismo tiempo, despertó rumores acerca de su participación en la final del torneo.

Si bien todavía no se conoció qué artista interpretará el Himno nacional el próximo domingo 19 de julio, la respuesta de Lali ilusiona a los fans que desean verla en un momento tan importante como este.

Liam Gallagher felicitó a la Selección argentina tras el triunfo frente a Inglaterra y se volvió viral

Liam Gallagher se pronunció en sus redes tras la victoria de la Selección liderado por Lionel Messi: le dedicó un lindo mensaje al equipo argentino y volvió a mostrar su amor por nuestro país.

Hace unos días atrás, cuando trascendió que el equipo de Scaloni se iba a enfrentar a Inglaterra, Liam en sus redes sociales declaró al respecto: hinchó por su país y dijo que lamentaba que Argentina pierda un mundial. Sin embargo, tras la increíble victoria de la albiceleste 2 a 1, Inglaterra deberá disputar el tercer puesto contra Francia.

Por su parte Liam Gallagher, sin rencores, envió un sentido mensaje a nuestro país: "Respeto a los chicos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial, felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó, ¡hacia adelante y de lado!", escribió el artista. El mensaje que compartió a través de su X, rápidamente se volvió viral, tuvo más de un millón de visualizaciones y los argentinos lo tomaron como un lindo gesto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Los mejores memes de la increíble victoria de Argentina ante Inglaterra

Pergolini aprovechó la entrevista para hacer una propuesta.

Mario Pergolini le hizo una propuesta íntima a uno de sus invitados y sorprendió a todos: "Podemos hacer esto"

Cristiano Ronaldo, eliminado con Portugal en el Mundial 2026.

Es un famoso streamer y se volvió viral por su reacción a la eliminación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

una reconocida cantante rompio el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de los pumas

Una reconocida cantante rompió el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de Los Pumas

Famoso streamer español atacó a la Selección y enfureció a los argentinos: Me la paso por los cojones

Uno de los streamers españoles más famosos atacó a la Selección con un repudiable gesto: "Me la paso por los cojones"

últimas noticias

Interna caliente en LLA entre Villarruel y Bullrich. 

Nuevo capítulo en el cruce entre Villarruel y Bullrich: "Debería dar un paso al costado"

Hace 29 minutos
Si no te gusta, andate a Cuba: el cruce de Milei con un espectador en la Bolsa de Comercio

"Si no te gusta, andate a Cuba": el cruce de Milei con un espectador en la Bolsa de Comercio

Hace 45 minutos
Lali le respondió a sus fans el pedido de estar nuevamente en la final.

La respuesta de Lali al pedido de sus fans para que vuelva a cantar el Himno en la final del Mundial

Hace 54 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 17 de julio

Hace 1 hora
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, Progresar, este viernes 17 de julio

Hace 1 hora