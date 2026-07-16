La respuesta de Lali al pedido de sus fans para que vuelva a cantar el Himno en la final del Mundial Los fans de la cantante organizaron un pedido a través de las redes para que interprete la marcha patriota al igual que en Qatar 2022. Agregar C5N en









Lali le respondió a sus fans el pedido de estar nuevamente en la final. Instagram: /lali

La Selección argentina pasó a la final del Mundial 2026 que será el domingo ante España, en un estadio a cielo abierto en New Jersey. En este sentido, los usuarios comenzaron a preguntar quién interpretará el Himno argentino y, por una cuestión de cábala, entre las estrellas más nombradas se encuentra Lali: le pidieron que vuelva a cantar como lo hizo en Qatar 2022.

Todo comenzó en las redes sociales de la cuenta Polenta, una fiesta organizada por el influencer Nacho Elizalde, que publicó una imagen de Lali durante la final ante Francia que terminó con la épica victoria de la Scaloneta y una frase que decía "Calentá que entrás".

Captura de pantalla: @polenta.polenta La publicación, como era de esperar, se volvió viral: los usuarios la llenaron de likes y comentarios y la replicaron en sus cuentas apoyando el pedido. El masivo petitorio llegó hasta la cantante, que no se guardó nada y se expresó: "LPM", dejó plasmado la artista y causó furor. Al mismo tiempo, despertó rumores acerca de su participación en la final del torneo.

Si bien todavía no se conoció qué artista interpretará el Himno nacional el próximo domingo 19 de julio, la respuesta de Lali ilusiona a los fans que desean verla en un momento tan importante como este.

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