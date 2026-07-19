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19 de julio de 2026 Inicio

De una finalista a otra: Lali pasó la posta y apoyó a María Becerra de cara a su actuación en la final del Mundial 2026

La cantante que entonó el Himno nacional argentino en Qatar alentó a su colega platense antes de que lo haga en le partido decisivo de Argentina–España en Nueva Jersey.

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Lali cantó en Qatar

Lali cantó en Qatar, María lo hará en EEUU.

Lali Espósito le tiró un pase de aliento a María Becerra antes de que salga a la cancha con el Himno en la final del Mundial 2026. La actriz y cantante, que ya jugó su propio partido en Qatar 2022 entonando las estrofas patrias, volvió a aparecer en la previa del choque entre Argentina y España. Desde su cuenta de X, metió un posteo que encendió a sus seguidores y bancó tanto a la Selección como a la “Nena de Argentina”.

La Nena de Argentina se vistió de Selección para el Himno.
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“¡Vamos Selección, vamos Leo querido! ¡Vamos María, vamos Argentina amada!”, escribió Lali, sumándose a la hinchada virtual que espera ansiosa el comienzo de la final del mundo donde la Scaloneta buscará el bicampeonato mundial.

La publicación de Lali se viralizó en cuestión de minutos y no era para menos ya que en los últimos días su nombre sonaba fuerte entre los fanáticos para volver a ser la voz del Himno, como ya lo había hecho en la final de Qatar 2022 y para mantener la cábala. Sin embargo, esta vez la elegida fue María Becerra que ya ensayó en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, lo que será un momento histórico en su carrera.

La publicación de la diva del Pop argentina tuvo miles de reacciones y comentarios a puro fervor albiceleste. “Siempre bancando a tus colegas, te amo”, le escribió una usuaria. Otros sumaron su grito de tribuna: “Sos la mina más espectacular del mundo”, “Vos parate al lado de la tele y cantá el himno igual”, “Cantalo donde sea que estés” y “Aguante Argentina, aguante ustedes”.

La Nena de Argentina ya está preparada para la hazaña

María Becerra llegó a Estados Unidos y horas antes del inicio de la final entre Argentina y España en el Mundial 2026, la artista se mostró en el estadio para realizar la prueba de sonido.

Este domingo 19 de julio, desde las 16, la Selección argentina jugará en el MetLife Stadium ante La Roja, y la elegida para entonar las estrofas fue La Nena de Argentina, al igual que sucedió en Qatar 2022, cuando el conjunto dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi levantaron el trofeo, el tercero en la historia.

En un lapso de tan solo 14 horas, la quilmeña mostró cómo partió de Europa y llegó a Estados Unidos. En sus cuentas de redes sociales, compartió con sus seguidores cuando está sobre el campo de juego bailando al ritmo de Can’t Get You Out Of My Head, de la estrella internacional Kylie Minogue. “Ensayando nuestro hermoso Himno Nacional”, escribió acompañado de la bandera argentina.

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