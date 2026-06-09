La llamativa forma de celebrar de Lali en un lugar íntimo tras sus recitales en River

Los dos shows en el Monumental quedaron instalados como uno de los hitos más grandes de su historia y de la música argentina en los últimos años.

Después de dos noches históricas frente a más de 160 mil personas en el Estadio Monumental, Lali Espósito eligió un bar de karaoke del barrio porteño de Montserrat para cerrar el fin de semana. La misma artista que horas antes desplegó una producción de escala internacional en River se subió a un pequeño escenario para cantar clásicos frente a un puñado de amigos.

Entre los presentes estaba Dillom , uno de los artistas que la había acompañado en el show. Los videos que comenzaron a circular en las redes muestran a Lali relajada, con ropa cómoda y lentes puestos, leyendo la letra de las canciones en el monitor del karaoke. En uno de los registros se la ve junto a Dillom interpretando el clásico de cumbia Amores como el nuestro, mientras que en otro se la ve cantando Like a Virgin, de Madonna.

Las imágenes generaron una gran cantidad de comentarios en redes sociales, en su mayoría destacando la actitud de la cantante. La escena de una artista que acaba de llenar dos veces el Monumental eligiendo un bar íntimo para festejar fue tomada por muchos como un gesto de humildad que suele ser una las facetas que más refuerza el vínculo con su público.

Los recitales de Lali en River

Los shows del 6 y 7 de junio en el Estadio de River representaron el cierre de la gira "No vayas a atender cuando el demonio llama" y se convirtieron en el punto más alto de la carrera de Lali Espósito hasta la fecha. Ambas funciones se agotaron por completo, reuniendo a más de 160.000 personas a lo largo de las dos noches, con un repertorio de 38 canciones que recorrió todas las etapas de su trayectoria.

El momento de mayor impacto internacional fue la aparición de Kylie Minogue, quien se unió a Lali para interpretar a dúo Can't Get You Out of My Head y Padam Padam. La cantante también compartió escenario con Miranda!, Duki y Dillom, completando sobre las tablas a todos los artistas invitados de la gira.

Lali Espósito - Kylie Minogue

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje al Indio Solari, fallecido el viernes 5 de junio, apenas un día antes del primer show. Lali fusionó su canción "No me importa" con el himno ricotero "Ji Ji Ji", generando lo que se describió como "el pogo más grande del pop" mientras las pantallas proyectaban imágenes del exlíder de Los Redondos.

Durante el show del domingo, la artista también reflexionó sobre su enfrentamiento público con el presidente Javier Milei. Agradeció a sus fans por el apoyo y reconoció que le habían aconsejado "cerrar la boca" para no confrontar con el gobierno ni con quienes la agredían en la llamada "batalla cultural". Agregó además que ver el estadio lleno le generó satisfacción por la elección que terminó tomando.