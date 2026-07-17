A horas del encuentro deportivo más esperado, una cantante se perfila como la elegida para interpretar la marcha patriótica antes del cruce entre Argentina y España.

Antes de la esperada final del Mundial 2026 del próximo domingo, donde la Selección argentina y España se disputarán la Copa del Mundo, un nuevo debate se instaló entre los hinchas en las redes sociales: quién será el artista elegido para interpretar el Himno Nacional Argentino frente a millones de espectadores.

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Entre los nombres que más fuerza tomaron en las últimas horas aparecen Tini Stoessel, María Becerra y Soledad Pastorutti, tres de las artistas más convocantes del país y que cuentan con un fuerte apoyo del público para protagonizar ese momento tan especial.

Aunque los fanáticos impulsan distintas campañas para que su artista favorita sea la elegida, por el momento la organización mantiene el hermetismo y no confirmó quién estará a cargo de la interpretación. Sin embargo, Soledad Pastorutti aparece como una de las artistas con mayores posibilidades de decir presente en el estadio.

Frente a las versiones, el equipo de RatingCero y C5N se comunicó con la representante de la cantante. Si bien no desmintió que haya existido una convocatoria, Vicki Roa aclaró que hasta el momento no hay ninguna decisión tomada por parte de la artista, por lo que el misterio continúa y la ilusión crece a pocas horas del encuentro decisivo.

La Selección argentina pasó a la final del Mundial 2026 que será el domingo ante España, en un estadio a cielo abierto en New Jersey. En este sentido, los usuarios comenzaron a preguntar quién interpretará el Himno argentino y, por una cuestión de cábala, entre las estrellas más nombradas se encuentra Lali: le pidieron que vuelva a cantar como lo hizo en Qatar 2022.

Todo comenzó en las redes sociales de la cuenta Polenta, una fiesta organizada por el influencer Nacho Elizalde, que publicó una imagen de Lali durante la final ante Francia que terminó con la épica victoria de la Scaloneta y una frase que decía "Calentá que entrás".

Captura de pantalla: @polenta.polenta

La publicación, como era de esperar, se volvió viral: los usuarios la llenaron de likes y comentarios y la replicaron en sus cuentas apoyando el pedido. El masivo petitorio llegó hasta la cantante, que no se guardó nada y se expresó: "LPM", dejó plasmado la artista y causó furor. Al mismo tiempo, despertó rumores acerca de su participación en la final del torneo.

Si bien todavía no se conoció qué artista interpretará el Himno nacional el próximo domingo 19 de julio, la respuesta de Lali ilusiona a los fans que desean verla en un momento tan importante como este.