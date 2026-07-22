La respuesta de Lali Espósito a los críticos de la Argentina tras el Mundial 2026

La artista subió un video en su cuenta personal de TikTok con un audio de Moria Casán. Los fanáticos especulan con una respuesta a Rosalía después de la burla a Argentina.

Lali Espósito , una de las reinas indiscutidas del pop y emblema absoluto de la cultura nacional, volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez cruzó sin filtro a los haters de Argentina tras la final del Mundial.

Lali pasó la posta y apoyó a María Becerra de cara a su actuación en la final

Si bien en esta oportunidad la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional en la previa fue María Becerra , la

Y es que, en medio de una lluvia de comentarios negativos, acusaciones infundadas y un "hate" desmedido hacia el país en redes sociales, la artista decidió responder con su estilo único: con pura ironía y barrio.

Lali sorprendió a sus millones de seguidores al publicar un video en su cuenta de TikTok con íconos referentes a la bandera argentina y con un audio de Moria Casán.

"Todos se la agarran conmigo. A mí me importa tres pitos quiénes sean, a mí me planteás batalla y yo te respondo. Aguantate. Seas un cuatro de copas, un as de bastos, un as de espadas, lo que sea", dispara la frase histórica de La One.

TE AMO LALI SII pic.twitter.com/M8v4tpog5v — MF (@MundoFamososOk) July 21, 2026

Habló Rosalía tras el escándalo: el enojo de los fanáticos por las disculpas

Luego del comunicado emitido por Rosalía tras haber compartido una publicación que incluía una burla a los argentinos tras haber perdido en la final ante España por el Mundial 2026, los fanáticos se enojaron por el escueto pedido de disculpas y la acusaron de no saber sus letras.

El reposteo de la cantante española Rosalía generó indignación en redes sociales al compartir el video de Mia Khalifa, donde la influencer simuló interpretar una estrofa del tema La perla, acompañando el video con una irónica acotación dirigida al público futbolero: "Así es como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

Sin embargo, ante esto, sus fanáticos se enojaron porque considera que, si sabe de lo que habla la canción, no debería haberla reposteado ante una crítica. "Entonces no te sabés tus propias letras", dispararon en redes sociales.

"No te creemos nada", "Nos quiere tratar de estúpidos", "Ella sola no lee y comparte", escribieron algunos. Otros aseguraron que en las redes sociales nadie lee nada y se hace eco de cosas: "Así estamos como mundo".

Escándalo con Rosalía: el comunicado del Movistar Arena por la devolución de entradas

La artista española Rosalía fue repudiada en redes sociales por haber compartido una publicación que incluía una burla a los argentinos por haber perdido la final del Mundial 2026 ante España y quisieron devolver las entradas de sus shows. Pero Movistar Arena emitió un comunicado y aclaró que no se puede.

Ante las reiteradas solicitudes enviadas de parte de los que comprar sus entradas, la ticketera explicó su política de rembolsos donde se amparan en la fecha en la que se adquirieron. ¿Qué quiere decir esto? Explican que, si pasó un tiempo determinado, ya no se puede.

“Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción”, manifestaron desde Movistar Aarena.