26 de julio de 2026 Inicio
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Así es el truco casero que usa vinagre una vez por semana para limpiar el baño

Un método sencillo que volvió a ganar popularidad entre quienes buscan alternativas económicas para mantener la higiene del baño y reducir los malos olores.

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El truco casero con vinagre para mantener la limpieza de tu baño.

El truco casero con vinagre para mantener la limpieza de tu baño.

Creada con IA
  • El uso de vinagre se convirtió en uno de los trucos caseros más utilizados para la limpieza del inodoro.
  • El método ganó popularidad por su capacidad para combatir suciedad, manchas y malos olores.
  • Sus propiedades lo volvieron una alternativa económica y más amigable con el ambiente frente a otros productos.
  • La forma de aplicarlo requiere seguir una serie de pasos para obtener mejores resultados.

Mantener el inodoro limpio y libre de malos olores es una de las tareas de limpieza más importantes dentro del hogar. Por eso, con el paso del tiempo se popularizaron distintos trucos caseros que recomiendan utilizar un producto que se encuentra en casi todas las cocinas para mejorar su higiene y ayudar a neutralizar los olores de manera sencilla.

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En este caso, el vinagre se presenta como uno de los remedios caseros más utilizados para la limpieza del inodoro. Este truco suele recomendarse aplicar una vez por semana y, aunque se trata de un método conocido desde hace años, volvió a popularizarse por ser una alternativa económica, sencilla y más amigable con el ambiente.

El truco casero con vinagre para mantener limpio tu inodoro.

El truco casero con vinagre para mantener limpio tu inodoro.

El vinagre, gracias a su composición con ácido acético, disuelve los depósitos minerales y las manchas provocadas por el agua. Además, a diferencia de los productos que solo perfuman, ayuda a neutralizar los malos olores en lugar de simplemente ocultarlos. Si bien no reemplaza a la lavandina como desinfectante, cuenta con propiedades antibacterianas que favorecen la eliminación de suciedad y gran parte de los microorganismos presentes en el hogar.

Cómo es el truco casero del vinagre en el inodoro

Una de las ventajas del vinagre frente a otros productos de limpieza es que no libera gases tóxicos como ocurre con algunos productos químicos más agresivos. Por eso, es una alternativa muy utilizada en hogares donde hay niños pequeños, mascotas o personas sensibles a ciertos olores fuertes. Además, al ser un producto biodegradable, representa una opción más amigable con el ambiente. Su uso también ayuda a conservar en buen estado el esmalte de la porcelana y los componentes del mecanismo del inodoro.

El vinagre también se destaca por su capacidad para combatir la acumulación de sarro y las manchas blancas o amarillentas que aparecen por los minerales presentes en el agua. Al disolver estos residuos, ayuda a mantener el inodoro en mejores condiciones y evita la acumulación de suciedad en las superficies. Además, contribuye a conservar más limpias las tuberías al reducir la presencia de sedimentos minerales que pueden adherirse en las paredes del desagüe.

¿Cómo hay que aplicarlo?

¿Cómo hay que aplicarlo?

Cómo aplicar el vinagre de forma correcta

Para aplicar correctamente este truco casero, es importante seguir una serie de pasos. Primero, se recomienda retirar parte del agua acumulada en el fondo del inodoro para que el vinagre actúe de manera más concentrada. Luego, hay que colocar dos tazas de vinagre blanco por las paredes internas y la base del inodoro. Lo ideal es dejarlo actuar durante al menos 30 minutos, aunque el resultado es más efectivo si se deja reposar durante toda la noche. Pasado ese tiempo, se debe pasar la escobilla para remover la suciedad ablandada y finalmente tirar la cadena.

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