El look total black de Evangelina Anderson: su hermoso vestido lencero

El elegante look que mostró Evangelina Anderson en sus redes sociales. Instagram @evangelinaanderson

Evangelina Anderson es una de las personalidades más influyentes del país, y su impacto en redes sociales suele ser muy grande. En esta ocasión, la modelo y panelista de Los 8 escalones decidió compartir el back de su nueva campaña para una marca de zapatos, para la cual eligió un hermoso vestido lencero.

evangelina anderson Se trata de un diseño clásico en color negro, de breteles finos y detalles de encaje en el escote. El modelo, de corte recto y caída fluida, llega por encima de la rodilla y resalta la silueta sin perder comodidad. Para completar el look, la modelo eligió un par de botas cortas negras de caña media y suela ancha, estilo borcegos, con hebillas decorativas al costado. El look es minimalista, por lo que Anderson optó por pocos accesorios; pulseras finas en tonos plateados y un delicado collar que apenas asoma sobre el escote.

El peinado también se mantuvo sencillo y prolijo, con el pelo recogido en una cola de caballo baja con raya al medio, mientras que el maquillaje mantuvo una propuesta equilibrada, para que resalte el vestido. “Elegante y canchera”, escribió Anderson en la publicación, que cosechó muchos "me gusta" y comentarios.

evangelina anderson 2 Por qué Evangelina Anderson y Wanda Nara dejaron atrás su enemistad Evangelina Anderson había estado enfrentada por 15 años con Wanda Nara, debido a un conflicto durante una temporada de verano en Villa Carlos Paz, en una época en la que la mediática estaba en pareja con Maxi López. En ese momento, la expareja de Martín Demichelis sugirió que el exfutbolista había tratado de conquistarla y, desde entonces, su relación se deterioró.

Sin embargo, la enemistad quedó en el pasado, y Wanda Nara le pidió a la producción de Telefe que la convocaran para formar parte de la nueva temporada de Masterchef Celebrityque conducirá ella. La modelo, por su parte, aceptó rápidamente, y esto se debe a una situación inesperada.

wanda-nara-y-evangelina-anderson-2090007 Y es que cuando Bastian Demichelis y Valentino López —hijos de Anderson y Nara, respectivamente— comenzaron a jugar juntos en las inferiores de River Plate, se hicieron muy unidos. Además, de que se cruzaban constantemente en los interiores del Chateau Libertador. Además, no son los únicos que se llevan bien ya que Lola y Emma Demichelis se hicieron amigas de Francesca e Isabella Icardi. De hecho, el viernes 29 de agosto Anderson sorprendió al subir una captura de una videollamada que hicieron las niñas donde comentó: “Pidiéndome por favor si se pueden quedar a dormir todo el día juntas”. Debido a que a la etiquetó a Wanda Nara en el posteó, lo resubió y agregó: “Las amo tanto…tan tiernas, inseparables”. evangelina-anderson-con-su-hija-y-la-de-wanda-nara-2090010