Evangelina Anderson sorprendió a todos con su look de encaje: se robó todas las miradas

Recién separada de Martín Demichelis, la modelo no pierde el contacto con sus seguidores en redes sociales y deslumbró con un vestido de noche.

Evangelina Anderson se destacó con un look total black.

Instagram @evangelinaanderson

Evangelina Anderson está atravesando un momento complicado en lo personal, ya que acaba de separarse de Martín Demichelis, pero no pierde el contacto con sus seguidores en redes sociales. En esta ocasión, compartió un look de encaje que sorprendió y se robó todas las miradas.

La modelo lució un vestido negro ajustado al cuerpo con transparencias y lo complementó con el maquillaje, el peinado y los accesorios para lograr un estilo de noche realmente favorecedor. La tela de satén intercala cortes geométricos con aberturas que permiten adivinar parte del abdomen y las piernas.

El corpiño del vestido es triangular, armado y con breteles finos, y el escote también está realzado con encaje. Los accesorios fueron pocos, pero a tono: un collar tipo choker negro con el logo de Dior, algunas pulseras y anillos de plata y un reloj del mismo color. Las uñas las lució de un tono rojo oscuro.

Anderson completó el look con un peinado recogido pero descontracturado, con varios mechones sueltos que enmarcan su rostro. El maquillaje también apostó a la sencillez y los colores naturales: lo más destacado fueron los ojos, con sombras ahumadas de color marrón, mientras que eligió un labial nude.

Evangelina Anderson

Revelaron cómo está Evangelina Anderson tras la separación con Martín Demichelis

Tras conocerse la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, todas las miradas se posaron en la ahora expareja y en el estado anímico de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que estuvieron juntos por más de 17 años y tienen tres hijos en común, todos menores de edad.

Aunque la modelo optó por mantener un bajo perfil, su vecina, conocida como Mami Jacky, habló en Infama y dejó claro que la respalda y que cree que el divorcio la favoreció. "A Evangelina la veo más empoderada que nunca. Se nota que se sacó un pelmazo de encima", afirmó, contundente.

También apuntó sin filtros contra Demichelis, al que, indirectamente, responsabilizó de la situación. "Porque semejante minón, meterle los cuernos… ¿A vos te parece?", cuestionó.

