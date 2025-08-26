IR A
El look con escote de la China Suárez para visitar la mezquita en Estambul

La actriz, que recientemente se mudó a Turquía junto a Mauro Icardi, compartió unas imágenes que fueron furor en redes.

Durante su visita a una mezquita

Durante su visita a una mezquita, la actriz decidió llevar un atuendo respetuoso pero con estilo.

La nueva etapa de Eugenia "la China" Suárez la llevó a un ambiente completamente distinto de lo que era su vida en Argentina. Recientemente mudada a Turquía junto al futbolista Mauro Icardi, la actriz dedica su tiempo a mostrar su estadía por redes, así como también visitar puntos emblemáticos del país. En ese marco, acaba de sorprender por su look con escote que se viralizó.

Suárez desmintió a Nara sobre los dichos de su exesposo sobre su futura paternidad.
La China Suárez cruzó a Wanda Nara por la supuesto embarazo con Mauro Icardi

El domingo pasado, Suárez compartió una serie de fotos en Estambul, cuando conoció la mezquita Çamlca, uno de los templos más importantes de la ciudad. En las imágenes, podemos apreciar tanto la belleza arquitectónica del lugar como la fascinación de ella, que se mostró con un vestido que respetó las normas islámicas para ingresar al templo.

china suares estambul 3

El atuendo, diseñado por Natalia Antolín, lucía un escote en "V" y un estampado en tonos verdes y lo acompañó con un velo blanco que cubría su cabello, tal como exige la tradición islámica para las mujeres visitantes. Por último, completo el outfit con unas zapatillas negras con plataforma. Su publicación tuvo una repercusión inmediata en redes, donde superó los 150 mil likes y recibió miles de comentarios positivos.

china suarez estambul

En las fotos se la puede ver posando tanto afuera como adentro de la mezquita, donde adoptó una actitud más contemplativa. Luego de su paso por la mezquita, se dirigió a un mercado de antigüedades, donde fotografió diversos objetos artesanales y artísticos. Antes, la China había tenido tiempo para visitar un hotel lujoso, con vistas privilegiadas al Bósforo.

china suarez estambul 2

Revelaron por qué la China Suárez y Mauro Icardi no quieren tener hijos

Respecto a la flamante relación entre Suárez e Icardi, el periodista Gustavo Méndez reveló el motivo por el cual no quieren tener hijos: “Hablé con María Eugenia China Suárez Ribeiro y me dijo ‘No estoy embarazada. Estamos en el mejor momento’". Sin embargo, la decisión puntualmente se debe al presente y futuro futbolístico del ex Inter de Milán.

“¿Por qué no quieren tener hijos? Primero porque Mauro todavía no llegó a su máximo rendimiento después de tener la lesión más larga de su carrera. Está muy concentrado para volver a jugar la Champions League, que es lo máximo en el mundo futbolístico. Va a renovar con el Galatasaray. Se van a quedar en Turquía tres años más y me dijo que quieren viajar y disfrutar”, cerró el panelista.

China Suárez con Mauro
La mediática felicitó al delantero del Galatasaray en redes sociales.

La mediática felicitó al delantero del Galatasaray en redes sociales.

La pregunta surgió luego de que Wanda Nara, en su última visita a Argentina, había asegurado que la China estaba embarazada, aunque rápidamente se negaron sus dichos. En el programa Intrusos, Karina Iavícoli y Paula Varela también lo desmintieron: “Por el lado de la China me niegan que esté embarazada. Mauro habla solo con ella por las nenas“La China no está embarazada. No es verdad. Miente en eso”.

La China Suárez compartió una foto íntima de Mauro Icardi.

En medio de los rumores de embarazo, la China Suárez subió una sugestiva foto de Mauro Icardi para desmentir los rumores

Wanda, además, reclamó por la cuota alimentaria de las hijas que tienen en común.

¿Wanda Nara confirmó el embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi? "Quizás muy pronto tengas la noticia"

escandalo: mauro icardi se enfrento con un hincha en un shopping y quedo grabado

Escándalo: Mauro Icardi se enfrentó con un hincha en un shopping y quedó grabado

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco.

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco

El futbolista volvió a jugar en el Galatasaray el fin de semana pasado.

Mauro Icardi fue inscripto en el registro de deudores alimentarios: multa y embargo millonario

L-Gante participará de la segunda temporada de En el barro y compartirá escenas con la China Suárez.

Wanda Nara volvió a ser traicionada por L- Gante: qué pasó

