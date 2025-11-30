Mauro Icardi le regaló un anillo a la China Suárez por su primer aniversario, ¿se viene el casamiento? El futbolista del Galatasaray sorprendió a la actriz con un gran ramo de rosas y la joya, que no pasó desapercibida por sus seguidores. + Seguir en







Cada vez falta menos para que la China y Mauro den el sí.

Los rumores de casamiento explotaron después de que la China Suárez publicó imágenes del regalo que recibió por el primer año de aniversario con Mauro Icardi. La actriz posó sobre un ramo gigante de rosas rojas, pero lo que llamó la atención fue el anillo que recibió por parte del futbolista. ¿Cuándo darán el sí?

La China y Mauro cumplieron un año de novios y el festejo en redes sociales no iba a pasar desapercibido. Así como también la similitud del regalo que el futbolista del Galatasaray le regaló primero a su expareja, Wanda Nara, con el que eligió para la actriz.

Eso no es todo, sino que la China subió un carrusel con las fotografías que le tomaron con el ramo de rosas, una cartita con la letra de Mauro que se podía leer "Feliz aniversario Mi Amor" y, la caja de lo que parecía una pieza de joyería.

La actriz, que recientemente estrenó "Hija del fuego, la venganza de la bastarda" en la plataforma de Disney+, también se sacó una foto luciendo un anillo en su mano derecha, donde se suele colocar el anillo de compromiso, lo que generó un revuelo en redes sociales.

China Suárez regalo30-11-25 (1) La China compartió varias imágenes en su cuenta de Instagram. Al parecer, podría existir la posibilidad de una propuesta de casamiento a la vista, aunque ambas figuras no confirmaron ni negaron nada. Sin embargo, durante la entrevista que brindaron ambos para Mario Pergolini, en el programa Otro Día Perdido, la pareja habló sobre la idea del matrimonio y hasta le pusieron una fecha.