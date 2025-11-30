IR A
IR A

Mauro Icardi le regaló un anillo a la China Suárez por su primer aniversario, ¿se viene el casamiento?

El futbolista del Galatasaray sorprendió a la actriz con un gran ramo de rosas y la joya, que no pasó desapercibida por sus seguidores.

Cada vez falta menos para que la China y Mauro den el sí. 

Cada vez falta menos para que la China y Mauro den el sí. 

Los rumores de casamiento explotaron después de que la China Suárez publicó imágenes del regalo que recibió por el primer año de aniversario con Mauro Icardi. La actriz posó sobre un ramo gigante de rosas rojas, pero lo que llamó la atención fue el anillo que recibió por parte del futbolista. ¿Cuándo darán el sí?

Esta medida afecta directamente su carrera deportiva y sus compromisos internacionales.
Te puede interesar:

Revés judicial para Mauro Icardi: fue declarado deudor alimentario moroso, tras el reclamo de Wanda Nara

La China y Mauro cumplieron un año de novios y el festejo en redes sociales no iba a pasar desapercibido. Así como también la similitud del regalo que el futbolista del Galatasaray le regaló primero a su expareja, Wanda Nara, con el que eligió para la actriz.

Eso no es todo, sino que la China subió un carrusel con las fotografías que le tomaron con el ramo de rosas, una cartita con la letra de Mauro que se podía leer "Feliz aniversario Mi Amor" y, la caja de lo que parecía una pieza de joyería.

La actriz, que recientemente estrenó "Hija del fuego, la venganza de la bastarda" en la plataforma de Disney+, también se sacó una foto luciendo un anillo en su mano derecha, donde se suele colocar el anillo de compromiso, lo que generó un revuelo en redes sociales.

China Suárez regalo30-11-25 (1)
La China compartió varias imágenes en su cuenta de Instagram.

La China compartió varias imágenes en su cuenta de Instagram.

Al parecer, podría existir la posibilidad de una propuesta de casamiento a la vista, aunque ambas figuras no confirmaron ni negaron nada. Sin embargo, durante la entrevista que brindaron ambos para Mario Pergolini, en el programa Otro Día Perdido, la pareja habló sobre la idea del matrimonio y hasta le pusieron una fecha.

Según Mauro, el divorcio con Wanda Nara sale para marzo de 2026, en plena víspera del cumpleaños de la China Suárez, por lo que ambos podrían decidir si casan o no, a partir de esa fecha. "Vamos a empezar a planear después de que me divorcie", contó Icardi. A lo que acto seguido añadió "en marzo hay una fecha FIFA que podemos aprovechar".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La pareja visitó el programa de la la One en medio de un escándalo mediático.

"Baby, te pones ahí así te veo": Los secretos de la previa de la China Suárez, Moria y Mauro Icardi antes de la nota

Cabré habló son filtro sobre la madre de su hija y su nueva pareja.

"Lo importante es que Rufina esté bien": Nicolás Cabré habló sobre la China Suárez y Mauro Icardi

El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.
play

Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..."

play

Gustavo Sylvestre: "Quisieron cerrar C5N y acá estamos"

Más de 30 ganadores y una noche inolvidable.

Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de una noche inolvidable

últimas noticias

Verstappen salió 1° en el Gran Premio de Qatar y llega con chances a la última fecha para la pelea del título

Colapinto finalizó 14° en el Gran Premio de Qatar: Verstappen ganó y estiró la lucha del título de la Fórmula 1

Hace 12 minutos
Adrian Sutil estuvo en Force India y Sauber entre 2007 y 2014

Un expiloto de Fórmula 1 fue detenido por fraude grave y malversación de fondos

Hace 29 minutos
Cada vez falta menos para que la China y Mauro den el sí. 

Mauro Icardi le regaló un anillo a la China Suárez por su primer aniversario, ¿se viene el casamiento?

Hace 36 minutos
La estatua de Messi fue cortada por la mitad.

Mar del Plata: vandalizaron y rompieron una estatua en honor a Messi

Hace 49 minutos
El jugador sudafricano quedó envuelto en la polémica.

Rugby: un noviembre cargado de polémicas y necesidades de cambio

Hace 57 minutos