La actriz Eugenia "China" Suárez salió al cruce de los dichos de la conductora Wanda Nara sobre es supuesto embarazo de la pareja de su exmarido, el futbolista Mauro Icardi: "No estoy embarazada".
La actriz dio su versión de los rumores que lanzó la conductora de Telefe sobre el futuro del futbolista junto a su nueva pareja.
La actriz Eugenia "China" Suárez salió al cruce de los dichos de la conductora Wanda Nara sobre es supuesto embarazo de la pareja de su exmarido, el futbolista Mauro Icardi: "No estoy embarazada".
La cantante decidió poner fin a los comentarios que deslizó la empresaria sobre su futura maternidad: “No solo que no estoy embarazada, sino que tampoco está en nuestros planes inmediatos”, dijo.
La mediática se comunicó con el periodista Luis Ventura sobre la posibilidad de tener otro hijo con el delantero del Galatasaray. Nara cuando habló del presente de su exesposo, padre de sus hijas Francesca e Isabella: “Me dijo que está intentando ser feliz, que quizás muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos. Me lo contó él".
Las declaraciones de la conductora de Telefe fueron en el aeropuerto de Ezeiza a su regreso de los Estados Unidos, donde fue a trabajar, ante una rueda de prensa: “No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar. No tengo por qué contárselo a mis hijos, ellos tienen las vías desbloqueadas para hablar en cualquier momento”, concluyó.