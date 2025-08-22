La China Suárez cruzó a Wanda Nara por la supuesto embarazo con Mauro Icardi La actriz dio su versión de los rumores que lanzó la conductora de Telefe sobre el futuro del futbolista junto a su nueva pareja. Por







Suárez desmintió a Nara sobre los dichos de su exesposo sobre su futura paternidad. Redes Sociales

La actriz Eugenia "China" Suárez salió al cruce de los dichos de la conductora Wanda Nara sobre es supuesto embarazo de la pareja de su exmarido, el futbolista Mauro Icardi: "No estoy embarazada".

La cantante decidió poner fin a los comentarios que deslizó la empresaria sobre su futura maternidad: “No solo que no estoy embarazada, sino que tampoco está en nuestros planes inmediatos”, dijo.

La mediática se comunicó con el periodista Luis Ventura sobre la posibilidad de tener otro hijo con el delantero del Galatasaray. Nara cuando habló del presente de su exesposo, padre de sus hijas Francesca e Isabella: “Me dijo que está intentando ser feliz, que quizás muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos. Me lo contó él".