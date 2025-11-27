27 de noviembre de 2025 Inicio
Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de una noche inolvidable

La gran gala de APTRA reconoce a las máximas figuras, equipos de producción y celebridades que durante el último año marcaron la pantalla, premiará a más de 30 ternas y culminará la ceremonia con el gran ganador del Martín Fierro de Oro.

Por
Más de 30 ganadores y una noche inolvidable.

La noche de la 29ª edición de los Martín Fierro de Cable 2025 se transformó en el evento para celebrar la televisión argentina. Con más de 100 nominados y decenas de ternas que premian a las mejores figuras y productos audiovisuales del ámbito, los grandes ganadores celebraron en el Golden Center, en Parque Norte.

La ceremonia transmitida por C5N lleva la conducción de una dupla de lujo, Lizy Tagliani y Juan Di Natale. Desde las 21, son los encargados de guiar a una gala histórica, con la entrega de más de 35 categorías. La ceremonia reconoce la producción correspondiente a 2024.

Desde las 19, la tradicional alfombra roja estuvo liderada por Pía Shaw y Barbie Simons, dos especialistas de espectáculos que recibieron a los protagonistas, y llevaron adelante todo el color y la previa de una noche inolvidable. En cuanto a la plataforma digital, el streaming oficial estuvo bajo la conducción de Luis Piñeyro y La Barby, quien mostró el detrás de escena y los entretelones de momentos únicos.

Los ganadores del Martín Fierro de Cable - Producción 2024

1. PROGRAMA DE ENTREVISTAS

+CARAS – (Héctor Maugeri - Caras TV)

2. TEMAS MÉDICOS

EL SECRETO MEJOR GUARDADO - (Fernando Felice – A24)

3. DOCUMENTAL

MENEM JUNIOR: La Muerte Del Hijo Del Presidente - (Discovery Channel)

4. ARTE, MODA Y TENDENCIA

LA JAULA DE LA MODA - (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

5. DEPORTIVO

ÚLTIMA VUELTA - (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)

6. ECONÓMICO

COMUNIDAD DE NEGOCIOS - (José Del Río- LN+)

7. AVISO PUBLICITARIO

LA SHELL, CAMPAÑA ANIVERSARIO 110 AÑOS - (Shell – Don by Havas)

8. NOTICIERO

TN DE NOCHE - (Franco Mercuriali – TN)

9. CRONISTA/MOVILERO

MANUEL MANU JOVE - (TN)

10. INTERÉS GENERAL SEMANAL

GPS - (Rolando Graña – A24)

11. LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA

GUSTAVO GRABIA - (Presión Alta – TyC Sports)

12. MUSICAL (JAZZ/TANGO Y FOLKLORE)

FIESTA GAUCHA - (Daniel San Luis – América Sports)

13. PANELISTA

SANTIAGO CUNEO - (GPS -A24)

14. MAGAZINE

CHICHE 2024 - (Samuel “Chiche” Gelblung- CrónicaTV)

15. REVELACIÓN

ORNELLA FLENCH - (EMPRENDI2 – Ciudad Magazine)

16. COLUMNISTA ECONÓMICO

ROSALÍA COSTANTINO (Duro de Domar – C5N)

NOTICIA EN DESARROLLO.

