Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de una noche inolvidable

La noche de la 29ª edición de los Martín Fierro de Cable 2025 se transformó en el evento para celebrar la televisión argentina. Con más de 100 nominados y decenas de ternas que premian a las mejores figuras y productos audiovisuales del ámbito, los grandes ganadores celebraron en el Golden Center, en Parque Norte.
La ceremonia transmitida por C5N lleva la conducción de una dupla de lujo, Lizy Tagliani y Juan Di Natale. Desde las 21, son los encargados de guiar a una gala histórica, con la entrega de más de 35 categorías. La ceremonia reconoce la producción correspondiente a 2024.
Desde las 19, la tradicional alfombra roja estuvo liderada por Pía Shaw y Barbie Simons, dos especialistas de espectáculos que recibieron a los protagonistas, y llevaron adelante todo el color y la previa de una noche inolvidable. En cuanto a la plataforma digital, el streaming oficial estuvo bajo la conducción de Luis Piñeyro y La Barby, quien mostró el detrás de escena y los entretelones de momentos únicos.
Los ganadores del Martín Fierro de Cable - Producción 2024
1. PROGRAMA DE ENTREVISTAS
+CARAS – (Héctor Maugeri - Caras TV)
2. TEMAS MÉDICOS
EL SECRETO MEJOR GUARDADO - (Fernando Felice – A24)
3. DOCUMENTAL
MENEM JUNIOR: La Muerte Del Hijo Del Presidente - (Discovery Channel)
4. ARTE, MODA Y TENDENCIA
LA JAULA DE LA MODA - (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)
5. DEPORTIVO
ÚLTIMA VUELTA - (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)
6. ECONÓMICO
COMUNIDAD DE NEGOCIOS - (José Del Río- LN+)
7. AVISO PUBLICITARIO
LA SHELL, CAMPAÑA ANIVERSARIO 110 AÑOS - (Shell – Don by Havas)
8. NOTICIERO
TN DE NOCHE - (Franco Mercuriali – TN)
9. CRONISTA/MOVILERO
MANUEL MANU JOVE - (TN)
10. INTERÉS GENERAL SEMANAL
GPS - (Rolando Graña – A24)
11. LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA
GUSTAVO GRABIA - (Presión Alta – TyC Sports)
12. MUSICAL (JAZZ/TANGO Y FOLKLORE)
FIESTA GAUCHA - (Daniel San Luis – América Sports)
13. PANELISTA
SANTIAGO CUNEO - (GPS -A24)
14. MAGAZINE
CHICHE 2024 - (Samuel “Chiche” Gelblung- CrónicaTV)
15. REVELACIÓN
ORNELLA FLENCH - (EMPRENDI2 – Ciudad Magazine)
16. COLUMNISTA ECONÓMICO
ROSALÍA COSTANTINO (Duro de Domar – C5N)
NOTICIA EN DESARROLLO.