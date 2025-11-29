Juli Poggio destrozó a la China Suárez con una frase que no dejó lugar a dudas La influencer estalló contra la actriz luego de que la haya acusado en redes sociales por un malentendido. + Seguir en







Juli Poggio disparó sin filtros tras el cruce en redes sociales. Redes sociales

Eugenia China Suárez sumó un nuevo conflicto y esta vez fue con la querida por el público, Julieta Poggio, y tuvo que ver con la promoción de su nueva serie. Fue Lizardo Ponce quien la promocionó, la exparticipante de Gran Hermano acotó y la protagonista se lo tomó mal. Ante esto, hubo respuesta filosa.

Todo arrancó con el comentario de Ponce, quien opinó a favor de la serie nueva La hija del fuego. Consideró que es una gran serie y que todos deben verla. A lo que Poggio preguntó: “Ah, ¿actúa la China?”, en referencia a la serie.

Pero a la actriz le cayó mal: “Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita. Tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/staylvnder/status/1994575041351082488&partner=&hide_thread=false JULI POGGIO sobre la provocación de la china suarez: “solo estaba preguntando si actuaba en esa serie…yo la voy a la serie, no tengo ningún problema con ella…no sé por qué tiene tantos problemas con las mujeres siempre”



esto es responder con ALTURA

pic.twitter.com/epKP9kubuh — ‘ (@staylvnder) November 29, 2025 Fue entonces que Poggio contestó: “Ni idea, soy amiga de Marcos, no sé ella cuán amiga es”. Luego añadió filosa: “Se ve que tenía ganas de pelear”.