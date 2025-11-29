IR A
IR A

Juli Poggio destrozó a la China Suárez con una frase que no dejó lugar a dudas

La influencer estalló contra la actriz luego de que la haya acusado en redes sociales por un malentendido.

Juli Poggio disparó sin filtros tras el cruce en redes sociales.

Juli Poggio disparó sin filtros tras el cruce en redes sociales.

Redes sociales

Eugenia China Suárez sumó un nuevo conflicto y esta vez fue con la querida por el público, Julieta Poggio, y tuvo que ver con la promoción de su nueva serie. Fue Lizardo Ponce quien la promocionó, la exparticipante de Gran Hermano acotó y la protagonista se lo tomó mal. Ante esto, hubo respuesta filosa.

Esta medida afecta directamente su carrera deportiva y sus compromisos internacionales.
Te puede interesar:

Revés judicial para Mauro Icardi: fue declarado deudor alimentario moroso, tras el reclamo de Wanda Nara

Todo arrancó con el comentario de Ponce, quien opinó a favor de la serie nueva La hija del fuego. Consideró que es una gran serie y que todos deben verla. A lo que Poggio preguntó: “Ah, ¿actúa la China?”, en referencia a la serie.

Pero a la actriz le cayó mal: “Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita. Tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/staylvnder/status/1994575041351082488&partner=&hide_thread=false

Fue entonces que Poggio contestó: “Ni idea, soy amiga de Marcos, no sé ella cuán amiga es”. Luego añadió filosa: “Se ve que tenía ganas de pelear”.

“No tengo problema con ella y no sé por qué tiene problemas con mujeres siempre. ¿Por qué se la agarró conmigo, cuando hay gente que la mata de cosas horribles? Se la agarró conmigo. Estoy caliente”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Alfano se metió en medio de la eterna pelea entre Wanda y la China.
play

Graciela Alfano defendió a la China Suárez y fulminó a Wanda Nara: "No le creo"

La mediática mostró una foto impactante de una quemadura que sufrió en el rodaje.

En el rodaje: la China Suárez mostró la fuerte quemadura que sufrió en su cuerpo

La pareja visitó el programa de la la One en medio de un escándalo mediático.

"Baby, te pones ahí así te veo": Los secretos de la previa de la China Suárez, Moria y Mauro Icardi antes de la nota

Cabré habló son filtro sobre la madre de su hija y su nueva pareja.

"Lo importante es que Rufina esté bien": Nicolás Cabré habló sobre la China Suárez y Mauro Icardi

play

Gustavo Sylvestre: "Quisieron cerrar C5N y acá estamos"

Más de 30 ganadores y una noche inolvidable.

Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de una noche inolvidable

últimas noticias

¿Pico Mónaco fue infiel?

Pico Mónaco infraganti: filtraron el mensaje íntimo a una famosa a espaldas de su esposa

Hace 4 minutos
El extraño caso de este chico que se volvió viral por un problema de Salud poco frecuente

La caída de pelo le cambió la vida en la adolescencia y un diagnóstico reveló la verdad: qué tenía

Hace 8 minutos
En su fallo, el Tribunal dio marcha atrás con el sobreseimiento por prescripción que había dictado el juez. 

Sorpresivo giro en la causa por el crimen de Diego Fernández: revocan el sobreseimiento y volverán a investigar a Cristian Graf

Hace 11 minutos
Juli Poggio disparó sin filtros tras el cruce en redes sociales.

Juli Poggio destrozó a la China Suárez con una frase que no dejó lugar a dudas

Hace 23 minutos
Así fue como bajaron a Maki Otsuki del escenario. 

Video: famosa cantante es expulsada a la fuerza del escenario en pleno show

Hace 39 minutos