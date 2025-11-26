IR A
IR A

Revés judicial para Mauro Icardi: fue declarado deudor alimentario moroso, tras el reclamo de Wanda Nara

El futbolista y pareja de la China Suárez mantiene una deuda millonaria y no podrá salir del país, en caso de volver a la Argentina, hasta que pague su obligación alimentaria.

Esta medida afecta directamente su carrera deportiva y sus compromisos internacionales.

Esta medida afecta directamente su carrera deportiva y sus compromisos internacionales.

Redes Sociales

La situación del futbolista Mauro Icardi tuvo un revés al ser incluido en el Registro de Deudores Morosos Alimentarios, tras el reclamo que hizo la empresaria Wanda Nara por la manutención para las dos hijas que tienen en común.

La youtuber se vio envuelta en una polémica por no saber un dato sobre la cocina.
Te puede interesar:

Video: el disparatado debate sobre Paulina Cocina y la crítica viral de un cocinero

Se conoció un documento donde se detalla que la pareja de la actriz Eugenia "China" Suaárez tiene un impedimento legal, por la deuda de 600 mil dólares, de salir del país si viniera otra vez a la Argentina.

El panelista Guido Záfora reveló en DDM, en América, con la conducción de Mariana Fabbiani, que "Icardi está oficialmente como deudor moroso. Está en el registro de padres morosos", y confirmó la existencia de la deuda por la obligación alimentaria.

En ese sentido, la restricción más importante es su imposibilidad de salir del territorio nacional hasta que no salde la deuda que la justicia considera legítima. La obligación alimentaria para los padres en un divorcio es la responsabilidad de cubrir las necesidades de sus hijos, como manutención, educación, salud, vestimenta y vivienda.

Embed

¿Qué dijo Wanda Nara de la deuda alimentaria de Mauro Icardi?

En recientes declaraciones por el Día del niño, Wanda Nara apuntó sobre Mauro Icardi y su deuda alimentaria: “No pagar absolutamente ni 1 peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc; es violencia". Además, advirtió sobre la falta de cumplimiento con sus hijas: "Después reclamás tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

últimas noticias

Los misiles japoneses se ubicarían en el archipiélago de Nansei, a tan solo 110 kilómetros de Taiwán.

China advirtió que "aplastará" cualquier injerencia japonesa en Taiwán

Hace 6 minutos
Los ADRS subieron hasta casi un 12% en Wall Street.

Los ADRS subieron hasta casi un 12% en Wall Street pero el riesgo país cerró por encima de los 650 puntos

Hace 21 minutos
El matrimonio igualitario será reconocido en toda la Unión Europea

Todos los países de la Unión Europea deberán reconocer el matrimonio igualitario

Hace 30 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Desempleo y Pago Único, este jueves 27 de noviembre

Hace 48 minutos
Javier Milei: En Argentina tenemos tolerancia cero con el antisemitismo

Javier Milei: "En Argentina tenemos tolerancia cero con el antisemitismo"

Hace 48 minutos