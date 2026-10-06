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"El karma funciona siempre": el punzante posteo de la madre de Tini Stoessel en medio del escándalo familiar

La madre de la cantante generó el debate con una frase en redes que muchos interpretaron como un mensaje dirigido a la conductora de SQP.

Tini Stoessel y su mamá.

Tini Stoessel y su mamá.

Redes sociales

Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, subió a sus redes sociales una frase en sus historias de Instagram que generó todo tipo de interpretaciones en pleno conflicto familiar. "El karma funciona siempre", escribió acompañado de un emoji de cara guiñando el ojo, en un mensaje que muchos usuarios vincularon directamente con la polémica que atraviesa su entorno por la presunta reventa de entradas para la despedida de Lionel Messi.

La artista reapareció y se refirió al cruce de su ex con la conductora en el reality culinario.
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El contexto en el que llegó el posteo no fue casual. Ángel de Brito y su equipo en LAM dieron a conocer en las últimas horas que ni los padres ni el hermano de Tini estarían invitados a la boda de la cantante, programada para el 19 de diciembre. Además, según el conductor, la familia ya habría organizado un viaje a Japón para esa misma fecha, del 15 de diciembre en adelante, como forma de atravesar ese momento.

La frase de Muzlera fue leída en el ambiente mediático como una respuesta dirigida a quienes venían difundiendo información sobre el conflicto familiar. Gran parte de los seguidores de Tini y usuarios de redes interpretaron que el mensaje apuntaba directamente al equipo de LAM y, en particular, a Yanina Latorre, quien había sido una de las voces más activas en el tema.

El posteo llegó, además, en una semana en la que el escándalo sobre la reventa de entradas también salpicó a la propia familia de Latorre. La acumulación de polémicas cruzadas convirtió a la madre de Tini en un blanco inmediato de interpretaciones, y la conductora de SQP no tardó en responder.

La respuesta de Yanina Latorre a la mamá de Tini Stoessel

Yanina Latorre se enteró de las especulaciones sobre el posteo de Muzlera y decidió contestar en sus propias redes. "Me están diciendo que la mamá de Tini me dedicó esta historia. Mirala que atrevida", lanzó. Su respuesta apuntó directamente a su forma de manejarse frente a las polémicas, en contraste implícito con los modos de la familia Stoessel. "No me escondo, siempre doy la cara, no le tiro piedras a los periodistas, estoy tan limpia que aunque no haya hecho nada, hablo", afirmó.

Luego publicó una imagen junto a su hija Lola y escribió "Y ahora te dejo, llegó mi hija", en una frase que pudo haber sido interpretada como una indirecta a la distancia que existe entre Muzlera y Tini por el conflicto económico familiar. Y cerró diciendo: "A mí me daría mucha vergüenza hablar de karma cuando alguien está negociando 'dinero' con un hijo".

El vínculo entre Latorre y Muzlera había sido cercano en algún momento, pero se fue enfriando con el tiempo. La propia conductora explicó en distintas oportunidades que el distanciamiento no tuvo una causa concreta sino una acumulación de situaciones. "No me peleé con la mamá de Tini, no tengo ningún problema con la mamá de Tini. Simplemente que éramos parte de un grupo de amigas donde elegí no seguir", había dicho. El episodio de esta semana, con mensajes cruzados a través de redes, marcó un nuevo capítulo en una relación que lleva cerca de dos años de silencio.

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