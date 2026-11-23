La película dirigida por Alejandro González Iñárritu llegó a los cines en octubre de 2026 y presenta una historia que combina drama y comedia. El proyecto reúne a un destacado elenco internacional y propone un personaje muy particular.

Tom Cruise interpreta a Digger Rockwell en Digger, la película dirigida por Alejandro González Iñárritu que se estrenó el 2 de octubre de 2026. Vanity Fair

Esta fue la sorprendente transformación de Tom Cruise para un papel de su misma edad: el actor sorprendió con un cambio de imagen radical para su papel en Digger, la película dirigida por Alejandro González Iñárritu.

En el film, Cruise interpreta a Digger Rockwell, un multimillonario magnate petrolero que provoca una catástrofe ambiental y luego emprende una carrera desesperada para intentar salvar al mundo de las consecuencias de sus propias decisiones.

La producción combina drama y comedia bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu, responsable de títulos como Birdman y El renacido. El elenco también cuenta con Sandra Hüller, John Goodman, Riz Ahmed, Jesse Plemons y Sophie Wilde. La producción llegó a los cines el 2 de octubre de 2026 y representa un desafío diferente para Cruise, acostumbrado a protagonizar grandes películas de acción.

Para construir la imagen de Digger Rockwell, el equipo de maquillaje y efectos especiales utilizó prótesis, una peluca de cabello gris y modificaciones en el aspecto físico de Tom Cruise. La caracterización también incluyó cambios en la dentadura y una silueta más robusta , con un abdomen pronunciado.

Las primeras imágenes del largometraje despertaron comentarios entre los espectadores, que destacaron el contraste entre el aspecto habitual de la estrella de Hollywood y el personaje que interpreta. Con cabello canoso y escaso, arrugas y un abdomen pronunciado , la figura de Hollywood logró una apariencia completamente diferente.

Para DIGGER, la nueva película de Iñárritu, Tom Cruise (de 64 años) fue maquillado para interpretar a un excéntrico magnate petrolero de 65 años. pic.twitter.com/Pm92d6fo70 — (@NangoCine) September 8, 2026

El objetivo fue alejarlo de la imagen de héroe de acción que construyó durante décadas con películas como Misión imposible y Top Gun: Maverick. La metamorfosis no se limitó al maquillaje: también trabajó en la voz, los movimientos y la manera de caminar para darle identidad al protagonista. El propio actor explicó que la ropa, el calzado y la caracterización lo ayudaban a encontrar la forma de moverse y expresarse como Digger.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el tiempo necesario para completar la caracterización. Según contó el intérprete en el podcast New Heights, la primera aplicación de maquillaje y prótesis demandaba alrededor de seis horas. Sin embargo, debido a las exigencias del rodaje, Cruise y el equipo buscaron una manera de agilizar el procedimiento. Finalmente, consiguieron reducirlo a menos de una hora, sin abandonar los detalles necesarios para construir la apariencia del personaje.