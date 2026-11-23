Noviembre 2026 termina con un fin de semana largo: qué día cae El mes terminará con un día libre adicional para algunos trabajadores bonaerenses, que tendrán la posibilidad de aprovechar un descanso de tres días. Por Agregar C5N en









Noviembre 2026 termina con un fin de semana largo: ¿qué día cae? Freepik

El lunes 30 de noviembre habrá feriados locales en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.

Los motivos tienen que ver con celebraciones patronales y aniversarios fundacionales.

La fecha coincidirá con el último día del mes y provocará un fin de semana largo.

El alcance será distinto para los trabajadores del sector público y del privado. Noviembre tendrá nuevas fechas de descanso en distintos distritos bonaerenses, donde se celebrarán aniversarios fundacionales y fiestas patronales. Estas jornadas se incorporarán al calendario de feriados nacionales y provocarán cambios en la actividad habitual de las localidades alcanzadas.

En este caso, el asueto tendrá lugar el lunes 30 de noviembre, justo en el cierre del mes. Al coincidir con el comienzo de la semana, permitirá extender el descanso durante tres días y aprovechar el último fin de semana largo de noviembre. De esta manera, los trabajadores alcanzados por la medida tendrán la posibilidad de organizar una escapada, realizar actividades pendientes o simplemente disfrutar de una jornada libre antes de la llegada de diciembre.

Fin de semana largo: así será el último feriado de noviembre. Freepik Cómo es el último feriado de noviembre 2026 El lunes 30 de noviembre será feriado y habrá fin de semana largo en estos partidos y localidades de la provincia de Buenos Aires:

Partido de San Andrés de Giles (patronal).

(patronal). Localidad de Miramar, perteneciente al municipio de General Alvarado (patronal).

perteneciente al municipio de General Alvarado (patronal). Localidad de Bermúdez, ubicada en el partido de Lincoln (aniversario fundacional). La medida alcanzará a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes tendrán la jornada libre y no deberán asistir a sus lugares de trabajo. En el sector privado, en cambio, la posibilidad de otorgar el día no laborable dependerá de la decisión de cada empleador.

San Andrés de Giles. Tripadvisor Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

9 de noviembre: Visita del Papa León XIV

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.