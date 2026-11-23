- El lunes 30 de noviembre habrá feriados locales en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.
- Los motivos tienen que ver con celebraciones patronales y aniversarios fundacionales.
- La fecha coincidirá con el último día del mes y provocará un fin de semana largo.
- El alcance será distinto para los trabajadores del sector público y del privado.
Noviembre tendrá nuevas fechas de descanso en distintos distritos bonaerenses, donde se celebrarán aniversarios fundacionales y fiestas patronales. Estas jornadas se incorporarán al calendario de feriados nacionales y provocarán cambios en la actividad habitual de las localidades alcanzadas.
En este caso, el asueto tendrá lugar el lunes 30 de noviembre, justo en el cierre del mes. Al coincidir con el comienzo de la semana, permitirá extender el descanso durante tres días y aprovechar el último fin de semana largo de noviembre. De esta manera, los trabajadores alcanzados por la medida tendrán la posibilidad de organizar una escapada, realizar actividades pendientes o simplemente disfrutar de una jornada libre antes de la llegada de diciembre.
Fin de semana largo: así será el último feriado de noviembre.
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Cómo es el último feriado de noviembre 2026
El lunes 30 de noviembre será feriado y habrá fin de semana largo en estos partidos y localidades de la provincia de Buenos Aires:
- Partido de San Andrés de Giles (patronal).
- Localidad de Miramar, perteneciente al municipio de General Alvarado (patronal).
- Localidad de Bermúdez, ubicada en el partido de Lincoln (aniversario fundacional).
La medida alcanzará a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes tendrán la jornada libre y no deberán asistir a sus lugares de trabajo. En el sector privado, en cambio, la posibilidad de otorgar el día no laborable dependerá de la decisión de cada empleador.