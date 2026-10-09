El inesperado y ardiente momento de Graciela Alfano con un influencer en plena perfumería La actriz protagonizó un inesperado encuentro con Lizard en una farmacia. Entre perfumes árabes, risas y mucha química, él le confesó que está buscando una "sugar mami". Agregar C5N en









Alfano junto al influencer cordobés en un local de belleza. Redes sociales

La actriz Graciela Alfano protagonizó un inesperado encuentro con Lizardi, conocido en redes como lizard__ok, un influencer cordobés famoso por sus videos espontáneos y entrevistas en la vía pública.

El cruce entre el mediático y la exvedette ocurrió en una farmacia: entre perfumes árabes, risas y mucha química, el influencer le confesó que está buscando una "sugar mami" y la imagen se volvió viral en redes sociales.

"Esto es delicioso, no sé con cuál quedarme. Al Shams, me encanta, mirá lo que es esto, es fabuloso", remarcó la famosa y agregó: "Me muero muerta, qué rico es esto… Intenso Dubai Bloom, intenso como yo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liz.ard (@lizard__ok) La actriz siguió jugando con las palabras y con los aromas. "Todo lo que empieza con 'Al' es árabe: Al-Shams, Al-Fano", lanzó entre risas. El intercambio tomó entonces un tono cada vez más sugerente, mientras Lizard se acercaba a Graciela durante la prueba de perfumes y ella continuaba el juego con absoluta naturalidad.

El episodio también conecta con la imagen que Alfano viene construyendo públicamente alrededor de sus preferencias sentimentales. En junio pasado, durante su participación en un streaming, la actriz habló sobre su atracción por hombres más jóvenes y aseguró: "Mi edad es sub-50 seguro".