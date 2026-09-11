Al igual que Graciela Alfano, Moria Casán sumó la IA a su vida: "Es mi amiga" La conductora reveló los usos que le da a la Inteligencia Artificial, que van desde el diseño de su hogar hasta los monólogos de su "lengua karateca", aunque marcó un límite. Agregar C5N en









Casán reveló sus insólitas charlas con la Inteligencia Artificial, tal como Graciela Alfano. Redes sociales

La conductora Moria Casán sumó una nueva aliada en su vida cotidiana. Al igual que Graciela Alfano, la famosa no dudó en llamarse "amiga de la IA", y contó que es una herramienta útil para diversas tareas que van desde la arquitectura del hogar hasta los discursos para su programa de televisión.

La exvedette aseguró que usa ChatGPT para vestir su casa no desde una perspectiva hogareña sino ambientarla en lo teatral: le consulta la combinación de los colores, la distribución de los ambientes y el hasta el diseño según su personalidad.

La actriz no sólo usa la Inteligencia Artificial para el interiorismo, sino que va más allá: es habitual que la utilice para ordenar sus ideas, ajustar detalles de sus proyectos y en los monólogos de su "lengua karateka". La diva apareció en el piso junto a "Matt" (o Mat), un robot equipado con Inteligencia Artificial.

A pesar de siempre estar a la vanguardia, Casán puso un límite con la IA, y aclaró que si bien le da velocidad y estructura a sus obras, la decisión final y los contenidos son su creación, 100 porciento. “Dependo de mí, pero ya que está, lo usamos”, advirtió en La mañana con Moria.