Al igual que Graciela Alfano, Moria Casán sumó la IA a su vida: "Es mi amiga"

La conductora Moria Casán sumó una nueva aliada en su vida cotidiana. Al igual que Graciela Alfano, la famosa no dudó en llamarse "amiga de la IA", y contó que es una herramienta útil para diversas tareas que van desde la arquitectura del hogar hasta los discursos para su programa de televisión.
La exvedette aseguró que usa ChatGPT para vestir su casa no desde una perspectiva hogareña sino ambientarla en lo teatral: le consulta la combinación de los colores, la distribución de los ambientes y el hasta el diseño según su personalidad.
La actriz no sólo usa la Inteligencia Artificial para el interiorismo, sino que va más allá: es habitual que la utilice para ordenar sus ideas, ajustar detalles de sus proyectos y en los monólogos de su "lengua karateka". La diva apareció en el piso junto a "Matt" (o Mat), un robot equipado con Inteligencia Artificial.
A pesar de siempre estar a la vanguardia, Casán puso un límite con la IA, y aclaró que si bien le da velocidad y estructura a sus obras, la decisión final y los contenidos son su creación, 100 porciento. “Dependo de mí, pero ya que está, lo usamos”, advirtió en La mañana con Moria.
Moria estrenó su biopic: "Es mi verdad..."
Moria es una serie biográfica de ocho episodios sobre la vida de Moria Casán, estrenada en Netflix, y ante las críticas y polémicas por los personajes retratados, la diva respondió: "En ocho horas lo que tiene que entrar es mi serie, mi verdad, no la vida del otro". El elendo está integrado por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y la propia actriz interpretando a la diva en distintas etapas de su vida.