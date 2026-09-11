IR A
IR A

Al igual que Graciela Alfano, Moria Casán sumó la IA a su vida: "Es mi amiga"

La conductora reveló los usos que le da a la Inteligencia Artificial, que van desde el diseño de su hogar hasta los monólogos de su "lengua karateca", aunque marcó un límite.

Casán reveló sus insólitas charlas con la Inteligencia Artificial

Casán reveló sus insólitas charlas con la Inteligencia Artificial, tal como Graciela Alfano.

Redes sociales

La conductora Moria Casán sumó una nueva aliada en su vida cotidiana. Al igual que Graciela Alfano, la famosa no dudó en llamarse "amiga de la IA", y contó que es una herramienta útil para diversas tareas que van desde la arquitectura del hogar hasta los discursos para su programa de televisión.

Se supo la millonaria suma que se llevará quien gane el concurso.
Te puede interesar:

Una millonada: se conoció la fortuna que se llevará la ganadora de Gran Hermano en premios

La exvedette aseguró que usa ChatGPT para vestir su casa no desde una perspectiva hogareña sino ambientarla en lo teatral: le consulta la combinación de los colores, la distribución de los ambientes y el hasta el diseño según su personalidad.

La actriz no sólo usa la Inteligencia Artificial para el interiorismo, sino que va más allá: es habitual que la utilice para ordenar sus ideas, ajustar detalles de sus proyectos y en los monólogos de su "lengua karateka". La diva apareció en el piso junto a "Matt" (o Mat), un robot equipado con Inteligencia Artificial.

A pesar de siempre estar a la vanguardia, Casán puso un límite con la IA, y aclaró que si bien le da velocidad y estructura a sus obras, la decisión final y los contenidos son su creación, 100 porciento. “Dependo de mí, pero ya que está, lo usamos”, advirtió en La mañana con Moria.

Moria estrenó su biopic: "Es mi verdad..."

Moria es una serie biográfica de ocho episodios sobre la vida de Moria Casán, estrenada en Netflix, y ante las críticas y polémicas por los personajes retratados, la diva respondió: "En ocho horas lo que tiene que entrar es mi serie, mi verdad, no la vida del otro". El elendo está integrado por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y la propia actriz interpretando a la diva en distintas etapas de su vida.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La famosa conductora habló sobre la polémica del momento.

El fuerte consejo de Moria Casán a Luck Ra, La Joaqui y Tiago PZK en medio del escándalo

La Diva habló de la reacción de los padres de Tini Stoessel.

Moria Casán reveló detalles de su charla secreta con los padres de Tini Stoessel: qué le dijeron

El ex participante del reality habló con crudeza sobre su actualidad.

Cambio radical: la impresionante transformación de Damcer, a dos años de su paso por Gran Hermano

Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a ponerse en la piel de las hermanas Owens, más de dos décadas después del estreno de la película original.

Se estrena Hechizo de amor 2: ¿puede igualar la magia de la original?

Gilda, hincha de Vélez y un ícono en las canchas del fútbol argentino.

Se cumplen 30 años de la muerte de Gilda, la reina que conquistó las hinchadas del fútbol argentino

Off Campus y El verano en que me enamoré son dos de las series más exitosas de la plataforma.

El fenómeno que conquista Prime Video: por qué todos hablan de las historias Young Adult

últimas noticias

Los activos argentinos no pudieron continuar con su rally alcista.

El riesgo país cedió a su nivel más bajo en un mes, pero el Merval interrumpió su racha alcista

Hace 19 minutos
play
El dato que complica al cantante.

Revelaron el dato que mantiene a Callejero Fino tras las rejas: "La Policía pudo ver..."

Hace 52 minutos
El dólar cotizó arriba de los $1.500.

El dólar cerró la semana en baja, aunque arriba de los $1.500

Hace 1 hora
Se complica la situación de Caputo y Bausilli por el oro del BCRA. 

La oposición ampliará la denuncia contra Luis Caputo y Santiago Bausili: pedirán su interpelación en el Congreso

Hace 1 hora
El juego desencadena búsquedas de emergencia reales y expone a los jóvenes a situaciones de vulnerabilidad.

Jóvenes desaparecen por 48 horas: el nuevo y riesgoso reto viral

Hace 1 hora