Joaquin Levinton tuvo un problema y Turf canceló todos los shows: cuál fue la explicación La banda de rock suspendió sus presentaciones en Uruguay, mientras el músico enfrenta una denuncia por abuso sexual en su contra. Agregar C5N en









La banda de rock canceló todas las presentaciones del fin de semana por fuerza mayor. Redes sociales

La banda de rock Turf suspendió todos los shows del fin de semana por un problema que tuvo el cantante Joaquín Levinton, y lo explicaron en dos comunicados. "Tiene que hacer reposo".

El grupo publicó dos mensajes en sus redes sociales donde aclaró que el músico atraviesa un cuadro que imposibilita actuar: "Gracias por la preocupación. Joaquín se encuentra con un severo estado gripal y sus médicos le indicaron reposo. Esperamos se mejore pronto".

Este fue le motivo de la suspensión de sus presentaciones en Minas (Uruguay) y Casilda programados para este fin de semana y que hasta ahora no tienen reprogramación.

Re La salud del mediático causó preocupación entre sus fanáticos, tras la exposición pública que tuvo Levinton sobre la denuncia de su expareja que lo denunció por abuso sexual en una causa penal, situación que es "durísima" y "agotadora", según sus declaraciones.