Joaquin Levinton tuvo un problema y Turf canceló todos los shows: cuál fue la explicación

La banda de rock Turf suspendió todos los shows del fin de semana por un problema que tuvo el cantante Joaquín Levinton, y lo explicaron en dos comunicados. "Tiene que hacer reposo".
La banda de rock suspendió sus presentaciones en Uruguay, mientras el músico enfrenta una denuncia por abuso sexual en su contra.
La banda de rock Turf suspendió todos los shows del fin de semana por un problema que tuvo el cantante Joaquín Levinton, y lo explicaron en dos comunicados. "Tiene que hacer reposo".
El grupo publicó dos mensajes en sus redes sociales donde aclaró que el músico atraviesa un cuadro que imposibilita actuar: "Gracias por la preocupación. Joaquín se encuentra con un severo estado gripal y sus médicos le indicaron reposo. Esperamos se mejore pronto".
Este fue le motivo de la suspensión de sus presentaciones en Minas (Uruguay) y Casilda programados para este fin de semana y que hasta ahora no tienen reprogramación.
La salud del mediático causó preocupación entre sus fanáticos, tras la exposición pública que tuvo Levinton sobre la denuncia de su expareja que lo denunció por abuso sexual en una causa penal, situación que es "durísima" y "agotadora", según sus declaraciones.
El músico Joaquín Levinton regresó al jurado de Es mi sueño luego de la denuncia por abuso sexual con acceso carnal de su expareja. "Me encanta volver a trabajar. Me encanta hacer lo que hago”, aseguró ante las cámaras del ciclo de El Trece. En este sentido, agradeció las expresiones de apoyo: “Muchísimas gracias por el apoyo de la gente”, y obvió hablar de la causa judicial en su contra.