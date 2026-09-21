Graciela Alfano hizo una confesión sobre los hombres que pasaron por su vida y llamó la atención: "Ninguno se tomó el trabajo de..." La diva hizo un balance de sus vínculos afectivos y reconoció que ninguno de sus parejas llegó a conocerla de verdad más allá de la imagen pública. Agregar C5N en









La reflexión llegó acompañada de una cuota de autocrítica. Captura de video

Graciela Alfano repasó la historia sentimental que la marcó a lo largo de su vida y llegó a una conclusión que llamó la atención. Dos matrimonios y una relación de nueve años después, su balance es que ninguno de esos hombres llegó a conocerla de verdad.

"De hecho creo que ninguno se enamoró realmente de mí, ninguno me amó como muchos hombres aman a algunas mujeres. Se enamoraron tal vez de una imagen, de una idealización de una persona, pero ninguno se tomó el trabajo de entrar a la persona y amarla por cómo era", afirmó en diálogo con Revista Pronto. Cada pareja, según ella, se enamoró de una versión distinta, como la Miss Belleza Internacional o la hija del presidente de Racing, la figura pública, entre tantas otras.

La reflexión llegó acompañada de una cuota de autocrítica. "¿Y yo puedo señalar a alguien por idealizar? Si yo también idealicé, cosas distintas", reconoció. El punto de partida de esa historia, según contó, fue una infancia marcada por la disfuncionalidad familiar, ya su padre biológico se suicidó cuando ella tenía 12 años y tenía otra familia. Su madre, a su vez, tenía otro novio. "Gracias a esa disfuncionalidad soy quien soy. No tendría la sabiduría que tengo ni podría empatizar con alguien que pasa por algo parecido", afirmó.

Su primer matrimonio, con Andrés Ruskowski, fue según sus palabras una fuga y no una elección amorosa. "Me quise ir de mi casa, que era una familia disfuncional. Pero eso iba al fracaso porque no me movía el amor, sino que quería huir", recordó. Su segundo marido, Enrique Capozzolo, desaparecía durante meses sin dar explicaciones. Y la relación de nueve años con Matías Alé también terminó con infidelidad, aunque de ese vínculo guarda recuerdos positivos. "Para mí representó tener 25 años menos, esa adolescencia que no tuve", dijo entre risas.

Graciela Alfano recordó cuando Jorge Porcel se propasó con ella En una intervención en Diario de Mariana de América TV, Alfano relató un episodio que vivió con Jorge Porcel durante las grabaciones de una película que compartían a fines de los años 70. La conexión con el capocómico había llegado a través de su padre, entonces presidente de Racing Club, del que Porcel era fanático. Cuando el humorista la sumó a sus producciones, le pidió permiso al padre, quien le advirtió con claridad: "Ok, pero cuidado con la nena". Esa advertencia funcionó como un escudo ya que Porcel repetía "la hija del presidente" cada vez que se cruzaba con ella.

Redes sociales Pese a eso, durante los descansos de las grabaciones en los estudios San Miguel, Porcel comenzaba a contar anécdotas sexuales con detalles que Alfano calificó de "eróticos y pesados". "Yo era una nena. Él decía 'ay, me la levanté acá' y contaba cómo era la chica. De una manera medio pesada", recordó ante Mariana Fabbiani. Alfano toleró en silencio varias de esas situaciones hasta que el humorista fue un paso más allá. En medio de uno de esos relatos, Porcel extendió la lengua frente a ella y le dijo, señalándola: "Mirá qué lengua tengo". "Me dio asco. Yo me quedé así mirando. Dije: 'Este pibe debe creer que me calienta'", relató. Esa misma noche le contó lo ocurrido a su padre, quien llamó a Porcel por teléfono. Al día siguiente, el humorista se disculpó diciendo que no sabía que la molestaba, sobre esto contestó: "¿Pero cómo no me va a molestar? Falta que saques el pito, gordo de mierda". La actriz también describió una dinámica que observaba desde su propio camarín, frente al de Porcel. "Siempre había cola de chicas. Las vedettes tenían que ir", contó. Un productor le explicaba la situación con una lógica que la dejó atónita: "El gordo tiene que estimularse, está triste, está bajoneado". Lejos de juzgar a quienes aceptaban esa situación, Alfano sostuvo: "No olvides que no había grabaciones. Muchas, como dice Georgina, tenían que vivir de esto, que por ahí tenían hijos, que tenían que mantener".