El Grupo Cali explicó por qué les suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi en su despedida La banda publicó un comunicado expresando su molestia por haber sido interrumpidos mientras se presentaban tras el partido de la Selección argentina ante Benín: "Había mucha ilusión". Agregar C5N en









Suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi. Redes sociales

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tras el partido amistoso contra Benín tuvo artistas en vivo como Ulises Bueno, Soledad Pastorutti y en la previa también hubo otras presentaciones. Pero en el line-up aparecía una supuesta sorpresa al final y apenas comenzó, tuvo que ser suspendida.

La sorpresa era para Messi y se trataba de la reunión del cantante Sergio Torres, uno de los preferidos del jugador, con el acordeonista Darío Zanco. Pero mientras sonaba la canción Amor de chat, la música se cortó y fue suspendido todo.

Facebook “Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor, pero obviamente seguimos en el vestuario…”, publicó Zanco en su cuenta de Facebook y publicó imágenes con el capitán.

Y agregaron: “Mil disculpas a todas las personas que estaban esperando este momento, había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien, pero lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos. Esperamos sepan entender que estas cuestiones son ajenas a nosotros. Gracias por comprender y acompañarnos siempre”.

Insólito trueque: Soledad cambió el poncho con el que cantó en la despedida de Messi con un jugador de Argentina Luego del emotivo momento en el que Soledad Pastorutti le cantó Brindis a Lionel Messi en su despedida tras el partido de la Selección argentina contra Benín en el estadio Monumental y mientras el 10 hablaba para todo el público, un jugador aprovechó y le hizo un trueque.