Se supo la decisión que tomó Lionel Messi con Antonela Roccuzzo y sus hijos tras la despedida de la Selección

Lionel Messi le dijo adiós para siempre a la Selección argentina este martes en el Estadio Monumental, en una noche llena de emociones que terminó con una decisión drástica del astro junto a su familia. Apenas finalizada la ceremonia de despedida, Messi partió junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Ciro y Mateo, rumbo a Miami para continuar con su vida en Estados Unidos , donde se sumará a los entrenamientos del Inter.

Frente a más de 80 mil personas que no quisieron perderse el cierre de una historia de más de 20 años con la camiseta albiceleste, cerró la noche brindando un discurso que se extendió durante nueve minutos. El capitán hizo llorar a propios, extraños y gran parte de sus compañeros de selección, en un momento que quedará en la memoria del fútbol argentino.

Messi se quebró como pocas veces en público apenas comenzó a hablar, especialmente al referirse a su padre, Jorge Messi. Según reconoció el propio futbolista, necesitó de un tiempo para poder romper el silencio durante su mensaje de despedida. No solo el recuerdo de su papá lo conmovió, sino también la reciente final de la Copa del Mundo que Argentina perdió ante España.

"El último Mundial ya fue demasiado que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo. Estuvimos muy cerquita, no pasó nada raro como dicen todos. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros", destacó Messi en referencia a ese cierre amargo del torneo, antes de despedirse definitivamente de la Selección y viajar junto a su familia hacia Estados Unidos.

Con el micrófono en el centro del campo de juego, Messi abrió su discurso con palabras muy emotivas. "La verdad, es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente, lo primero que pienso es en mi viejo", comenzó, y agregó, "no me queda más que agradecer, como lo dije en la carta de despedida. Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante más de 20 años. Hasta en los peores momentos, que los hemos pasado y los he tenido, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre".

El capitán también se refirió al cierre futbolístico de su etapa en la Selección, con la final perdida ante España en el último Mundial como el recuerdo más inmediato. "Si bien quiero estar toda la vida acá, siento que es el momento. El último Mundial ya fue demasiado, por todo lo que me tocó vivir. Cumplimos el sueño mío y el de todo el país de volver a ser campeones del mundo", explicó, y detalló el desgaste físico y emocional que dejó el torneo, "el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel físico y emocional, y llegamos con lo justo".

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Messi dedicó buena parte de su discurso a agradecer a sus compañeros y a todos los hinchas que lo acompañaron a lo largo de su carrera con la Albiceleste. "Quiero agradecer a mis compañeros, obviamente, por este tiempo que me tocó compartir con este grupo. Me hicieron cumplir el sueño de chiquito, me hicieron ser campeón del mundo, campeón de América y ganar la Finalissima", expresó, y también resaltó el cariño del público en cada rincón del país, "agradezco que fui adonde fui y siempre encontré la cancha llena, sea el partido que sea".

Hacia el final de su mensaje, el capitán dejó una reflexión sobre la unión del grupo y se despidió con palabras de agradecimiento. "Quedó más que demostrado que cuando nos juntamos y estamos unidos, somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa", sostuvo, y cerró, "la verdad es que estoy hablando más que nunca. No me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha. Solo decirles que los quiero, los voy a extrañar y soy un agradecido a Dios de ser argentino. Estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero".