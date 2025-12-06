IR A
IR A

El gesto que dejó a todos hablando: la China Suárez reaccionó a un posteo de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La expareja del actor y madre de su hija, Rufina, demostró la buena relación que mantiene con los recién casados.

La reacción de la actriz se hizo viral en redes.

La reacción de la actriz se hizo viral en redes.

Redes Sociales

La unión civil entre Nicolás Cabré y Rocío Pardo fue la nota romántica este semana en el mundo del espectáculo, y hubo un posteo de la expareja del actor, Eugenia "China" Suárez que causó la atención de los seguidores en redes.

Rosalía eligió un original estilo para su cabello.
Te puede interesar:

Paso a paso, cómo lograr el Halo LUX de Rosalía en el pelo

La madre de Rufina dio un "me gusta" a una foto que compartieron los recién casados en su perfil de Instagram, donde se los ve abrazados y radiantes.

De esta forma, la actriz dejó en claro la excelente relación que tiene con el papá de su hija mayor, y así lo reflejó Yanina Latorre en la red social X: “El like de la nipona al posteo de Cabré y Pardo”, dijo la conductora de SQP, en América, junto al posteo de los famosos.

La foto que comentó la China Suárez en IG

Cómo fue la unión civil de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se convirtieron en marido y mujer el 3 de diciembre pasado, con la participación de familiares y amigos íntimos, y con la presencia de Rufina, la hija de 11 años del actor y Eugenia “la China” Suárez. La ceremonia fue celebrada en Carlos Paz, Córdoba, y fue la antesala de la fiesta que tendrá este sábado.

Pardo es bailarina, productora y directora, es hija de un empresario teatral cordobés, y se lució en Pretty Woman y en el Bailando por un sueño y se la conoce porque estuvo de novia con Ulises Bueno.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron en una íntima ceremonia.

Nicolás Cabré se casó en secreto con Rocío Pardo en Carlos Paz: cómo fue la celebración

Interpretar la mesa argentina desde una mirada actual, respetando la tradición.

En Villa Crespo, un local propone una nueva forma de entender la parrilla argentina

El escritor y guionista Pedro Saborido.

Pedro Saborido, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

play

Gustavo Sylvestre: "Quisieron cerrar C5N y acá estamos"

Más de 30 ganadores y una noche inolvidable.

Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de una noche inolvidable

últimas noticias

Malinin es el dominador absoluto en patinaje artístico.

Récord mundial: los increíbles siete saltos cuádruples del patinador Ilia Malinin en una final

Hace 15 minutos
La estrella pop confirmó su romance con el político canadiense.

Katy Perry blanqueó su romance con el exprimer ministro Justin Trudeau: la foto romántica en Japón

Hace 20 minutos
Kerstin Gurtner murió congelada en una montaña de Austria abandonada por su novio

Tenía 33 años, el novio la abandonó en la montaña y murió congelada

Hace 25 minutos
La pelea entre las influencers sigue creciendo a partir de sus publicaciones en redes sociales.

Guerra de carteras: Wanda Nara usó un bolso de lujo y no tardaron en compararla con la China Suárez y Mauro Icardi

Hace 1 hora
Conocé el valor del trámite automotriz.

Qué costo tiene hacer la VTV en diciembre 2025 y cuáles son los autos que pagarán más de $140.000

Hace 1 hora