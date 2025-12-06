La unión civil entre Nicolás Cabré y Rocío Pardo fue la nota romántica este semana en el mundo del espectáculo, y hubo un posteo de la expareja del actor, Eugenia "China" Suárez que causó la atención de los seguidores en redes.
La expareja del actor y madre de su hija, Rufina, demostró la buena relación que mantiene con los recién casados.
La madre de Rufina dio un "me gusta" a una foto que compartieron los recién casados en su perfil de Instagram, donde se los ve abrazados y radiantes.
De esta forma, la actriz dejó en claro la excelente relación que tiene con el papá de su hija mayor, y así lo reflejó Yanina Latorre en la red social X: “El like de la nipona al posteo de Cabré y Pardo”, dijo la conductora de SQP, en América, junto al posteo de los famosos.
Nicolás Cabré y Rocío Pardo se convirtieron en marido y mujer el 3 de diciembre pasado, con la participación de familiares y amigos íntimos, y con la presencia de Rufina, la hija de 11 años del actor y Eugenia “la China” Suárez. La ceremonia fue celebrada en Carlos Paz, Córdoba, y fue la antesala de la fiesta que tendrá este sábado.
Pardo es bailarina, productora y directora, es hija de un empresario teatral cordobés, y se lució en Pretty Woman y en el Bailando por un sueño y se la conoce porque estuvo de novia con Ulises Bueno.