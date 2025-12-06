El gesto que dejó a todos hablando: la China Suárez reaccionó a un posteo de Nicolás Cabré y Rocío Pardo La expareja del actor y madre de su hija, Rufina, demostró la buena relación que mantiene con los recién casados. + Seguir en







La reacción de la actriz se hizo viral en redes. Redes Sociales

La unión civil entre Nicolás Cabré y Rocío Pardo fue la nota romántica este semana en el mundo del espectáculo, y hubo un posteo de la expareja del actor, Eugenia "China" Suárez que causó la atención de los seguidores en redes.

La madre de Rufina dio un "me gusta" a una foto que compartieron los recién casados en su perfil de Instagram, donde se los ve abrazados y radiantes.

De esta forma, la actriz dejó en claro la excelente relación que tiene con el papá de su hija mayor, y así lo reflejó Yanina Latorre en la red social X: “El like de la nipona al posteo de Cabré y Pardo”, dijo la conductora de SQP, en América, junto al posteo de los famosos.

La foto que comentó la China Suárez en IG Redes Sociales Cómo fue la unión civil de Nicolás Cabré y Rocío Pardo Nicolás Cabré y Rocío Pardo se convirtieron en marido y mujer el 3 de diciembre pasado, con la participación de familiares y amigos íntimos, y con la presencia de Rufina, la hija de 11 años del actor y Eugenia “la China” Suárez. La ceremonia fue celebrada en Carlos Paz, Córdoba, y fue la antesala de la fiesta que tendrá este sábado.