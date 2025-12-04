Nicolás Cabré se casó en secreto con Rocío Pardo en Carlos Paz: cómo fue la celebración El actor dio el "sí" con Rocío Pardo en una ceremonia íntima y con un horario especial en el Registro Civil de la villa serrana, y se mostró muy emocionado: "No sabía que se podía amar de esta manera". + Seguir en







Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron en una íntima ceremonia.

El reconocido actor Nicolás Cabré sorprendió al mundo del espectáculo al contraer matrimonio en secreto con Rocío Pardo, su pareja desde hace casi dos años. La boda civil se llevó a cabo en Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, en una ceremonia que intentó mantenerse bajo estricta reserva, aunque la noticia trascendió rápidamente.

La celebración se realizó en el Registro Civil de la localidad, el cual se abrió en un horario especial. Esta particularidad fue gestionada por Miguel Pardo, el empresario teatral cordobés y padre de la novia, quien se mostró sumamente emocionado ante el casamiento de su hija. "Se va una de mis nenas, pero se va con un señor con todas las letras", confesó el padre de la novia.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo: una ceremonia íntima pero cerca de las cámaras A pesar de la discreción, el cronista Pablo Layús para Intrusos, de canal América, logró interceptar a la pareja a la salida del civil. Cabré, que históricamente ha sido reacio a hablar con los medios sobre su vida privada, no dudó en detenerse en uno de los días más felices de su vida y compartir su alegría.

"Estamos felices. Fue lindo, es un lindo momento, es un momento con la familia, con los recuerdos. Nosotros somos felices y esto es un paso más desde el amor que nos tenemos", expresó el actor, visiblemente conmovido.

Cabré abrió su corazón ante la cámara y el micrófono al reflexionar sobre su relación con Rocío: "Fue un descubrir, siempre lo digo, no sabía que se podía amar de esta manera, que me podían hacer sentir así, no solo amado, bien amado. Estoy muy feliz". Además, destacó el crecimiento personal que experimentó junto a su esposa: "Descubro cosas nuevas todos los días, estoy más grande, vamos creciendo, nos vamos ayudando, vamos aprendiendo".

Un detalle fundamental de la celebración fue la participación de Rufina, la hija que Cabré tiene con la actriz Eugenia "China" Suárez, quien acompañó a su padre en este importante momento. Cabré remarcó la importancia de su hija: "Rufi es protagonista de esto y que esté acá conmigo es lo más hermoso del mundo".