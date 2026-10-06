Se filtró la escandalosa verdad detrás de la separación de Zaira Nara y Diego Forlán

A 15 años de la separación de la modelo Zaira Nara y el exjugador de fútbol Diego Forlán , el frustrado casamiento volvió a quedar en el centro de la escena por una revelación que enfrentó dos versiones. Nora Colosimo , madre de Zaira y Wanda, aseguró que la ruptura no estuvo vinculada con un contrato económico: “No había prenupcial, eso siempre fue una mentira. No se casaron porque Zaira vio algo en su teléfono” .

La declaración fue recuperada en en un programa de televisión, pero el conductor Ángel de Brito recibió inmediatamente una versión opuesta desde Uruguay . Según contó el conductor, periodistas y fuentes uruguayas le aseguraron que el acuerdo prenupcial sí existió e incluso sostuvieron que Zaira Nara lo habría firmado .

En LAM (América TV), De Brito leyó al aire uno de esos mensajes: “Había prenupcial, me lo contó Diego a mí. Hasta Zaira lo firmó, 3 millones de dólares en caso de divorcio, sin sueldo mensual” . Se trata, sin embargo, de una versión atribuida a fuentes uruguayas : hasta este martes 6 de octubre de 2026 no trascendió públicamente documentación que permita comprobar de manera independiente la existencia y las condiciones de ese supuesto contrato.

El otro elemento clave es el celular de Diego Forlán . La propia Zaira Nara contó años después que durante un vuelo logró ver la contraseña del teléfono del entonces futbolista: “Antes no me había interesado saberla. Era muy fácil. Dije ‘por algo la vi’” . En otra entrevista reveló que encontró un mensaje de WhatsApp que no le gustó y decidió cancelar el casamiento.

Por eso, la información conocida ahora no permite establecer una única “verdad” documental, sino que vuelve a enfrentar dos explicaciones : la familia Nara sostiene que el detonante estuvo en lo descubierto en el teléfono , mientras fuentes citadas por De Brito afirman que existió un prenupcial de US$3 millones . La propia Zaira relativizó años después el escándalo mediático: “Lo que se generó por fuera fue mucho más grave de lo que pasó” .

Diego Forlán y Zaira Nara, años atrás.

Cómo fue la historia de amor entre Zaira Nara y Diego Forlán

La relación entre Zaira Nara y Diego Forlán comenzó alrededor de 2008 y rápidamente unió dos mundos de enorme exposición: el espectáculo argentino y el fútbol internacional. Él atravesaba uno de los momentos más destacados de su carrera y ella consolidaba su crecimiento como modelo y figura de la televisión.

Después de aproximadamente tres años de noviazgo, la pareja decidió avanzar hacia el altar. En marzo de 2011 anunciaron formalmente el casamiento y Zaira llegó a anticipar públicamente detalles de la boda, mientras el Registro Civil estaba previsto para julio de 2011 y la celebración principal se proyectaba para meses después.

Pero en junio de 2011, apenas unas semanas antes del civil, todo se derrumbó. La modelo anunció la separación y quedó para siempre asociada a una frase que se convirtió en uno de los mensajes más recordados de aquella ruptura: “Menos mal que no me casé”. Años después explicó que la expresión había surgido originalmente de una conversación con una amiga tras cancelar el compromiso.

Con el paso del tiempo, Zaira dio distintas precisiones sobre aquella decisión. En 2017 contó que durante unas vacaciones en Miami encontró en WhatsApp “un mensaje que no me gustó” y recordó su reacción: “Se lo conté a mi hermana y le dije ‘no me caso’”. Luego acompañó a Forlán a Uruguay, dejó el anillo y regresó a Buenos Aires.

Ya con mayor distancia temporal, Zaira Nara también explicó que la ruptura tuvo componentes personales más amplios y que no quería perder su propio proyecto de vida acompañando la carrera de otra persona. En 2025 volvió sobre aquel episodio y resumió cómo terminó el compromiso: “No me quiero casar, tomá [el anillo], listo”. Quince años después, las declaraciones de Nora Colosimo y las versiones recibidas por Ángel de Brito reabrieron uno de los romances más comentados del espectáculo y el fútbol rioplatense.