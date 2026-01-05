IR A
IR A

El fuerte cruce que protagonizó el novio de Wanda Nara en Punta del Este: amenazó a un periodista

El cronista de Infama, Gustavo Descalzi, detalló cómo fue el tenso momento que vivió a la salida de un shopping con Martín Migueles.

“ Ahora te la vas a ver conmigo. Termino con esto y te voy a buscar”

“ Ahora te la vas a ver conmigo. Termino con esto y te voy a buscar”, le dijo Migueles al periodista

Captura de pantalla

El novio de Wanda Nara, Martín Migueles, protagonizó un fuerte cruce con un periodista en Punta del Este, donde se encuentran disfrutando de las vacaciones.

Otra guerra entre Wanda y la China.
Te puede interesar:

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez: "Lo borró a los segundos"

El altercado se produjo en la salida de un shopping con el cronista Gustavo Descalzi, quien intentó acercarse para obtener una declaración. Sin embargo, la reacción del empresario no fue la mejor y, tuvo una breve discusión que terminó con una amenaza por parte del personal trainer.

El momento quedó registrado que compartió la cuenta @farandulashowtv, donde se ve al empresario enfurecido cuando el comunicador se acerca y espera a que la mediática se termine de sacar fotos con niños para hablar, pero cuando pasa Migueles, Descalzi lo tomo del hombro como queriendo hablar y la reacción no fue para nada amistosa.

“¿Te hacés el gracioso en la puerta de la casa de Wanda? Ahora te la vas a ver conmigo. Termino esto y te voy a buscar”, fue la fuerte amenaza que lanzó Migueles al movilero que intentaba calmarlo sin éxito. Acto seguido, el novio de la empresaria se supe a la camioneta y se retira del lugar.

Embed

El descargo del periodista que fue amenazado por Martín Migueles

Luego que se volvieran virales las imágenes de Martín Migueles discutiendo acaloradamente con el periodista de Infama (América TV), el propio cronista, Gustavo Descalzi, dio la versión de los hechos en primera persona.

En vivo en el programa que conduce Marcela Tauro, Descalzi explicó que primero tuvo la oportunidad de hablar con Wanda Nara y esta le pidió que no se filmara a sus hijas para evitar inconvenientes judiciales con Mauro Icardi. Respetando ese pedido, el periodista se acercó sin cámara, únicamente con la intención de saludarla y hacer una breve consulta. Pero Migueles tomó mal el accionar y tuvo ese breve intercambio verbal.

Según reconoció Descalzi, otro colega le había advertido que el empresario estaba “chinchudo”. “Estaba sin cámara. Le había prometido a Wanda que no iba a filmar nada, simplemente para saludarla, para ver si estaba bien. Le quería preguntar un tema y él se metió en la conversación, bien de metido. Y me dice ‘Termino esto y te voy a ir a buscar’. Dos veces me dijo”, sostuvo

“Por suerte quedó registrado por las cámaras porque después ellos niegan todo. Me parece que está nervioso por los chats que salieron a la luz”, indicó Tauro, haciendo referencia a los mensajes que le envió a varias famosas, entre ellas su exnovia, Claudia Ciardone, dejando expuesta una infidelidad a Wanda.

Por otra parte, Descalzi consideró que Migueles tuvo un trato “de maleducado”: “Es una persona que intimida. Intimida. Yo en un momento pensé que él iba a tener a hacer alguna maniobra. No le temo nada, pero es una persona que impone respeto. Es una persona que me habló de manera muy agresiva. Vino a provocarme. Está incómodo”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Martín Migueles y Wanda Nara.

La decisión de Wanda Nara respecto a Martín Migueles que alimenta los rumores de crisis por infidelidad

Wanda Nara y Martín Migueles.

Entre rumores de infidelidad, Wanda Nara se mostró con su novio y le preguntaron si estaba separada

Wanda viajó a Buenos Aires y volvió a Punta del Este durante este sábado. 

Wanda Nara se reencontró con sus hijas y viajó a Punta del Este para recibir el Año Nuevo

La empresaria decidió guardar silencio ante los rumores de infidelidad de su pareja.

Escándalo total: aseguran que el novio de Wanda Nara intentó un acercamiento con Claudia Ciardone

play

C5N en la frontera militarizada de Venezuela: festejos, rechazos e incertidumbre por el futuro

christian petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

últimas noticias

JD Vance no estaba en su casa al momento del incidente.

En plena intervención en Venezuela, detuvieron a un hombre por intentar entrar a la casa del vice de Trump

Hace 12 minutos
play

El Consejo de Seguridad de la ONU sesiona de urgencia tras la incursión militar de EEUU en Venezuela

Hace 20 minutos
play
La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

Hace 37 minutos
play
Tessa Thompson interpreta a Anna Andrews en la nueva miniserie de Netflix. 

Expectativa en Netflix: se viene el estreno de un thriller psicológico de 6 capítulos de 50 minutos cada uno

Hace 39 minutos
Nicolás Maduro fue llevado ante los tribunales en Nueva York este lunes.

China volvió a exigir la liberación de Maduro: "Ningún país debe actuar como policía mundial"

Hace 1 hora