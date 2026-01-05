El cronista de Infama, Gustavo Descalzi, detalló cómo fue el tenso momento que vivió a la salida de un shopping con Martín Migueles.

“ Ahora te la vas a ver conmigo. Termino con esto y te voy a buscar”, le dijo Migueles al periodista

El novio de Wanda Nara, Martín Migueles , protagonizó un fuerte cruce con un periodista en Punta del Este, donde se encuentran disfrutando de las vacaciones.

El altercado se produjo en la salida de un shopping con el cronista Gustavo Descalzi , quien intentó acercarse para obtener una declaración . Sin embargo, la reacción del empresario no fue la mejor y, tuvo una breve discusión que terminó con una amenaza por parte del personal trainer.

El momento quedó registrado que compartió la cuenta @farandulashowtv, donde se ve al empresario enfurecido cuando el comunicador se acerca y espera a que la mediática se termine de sacar fotos con niños para hablar, pero cuando pasa Migueles, Descalzi lo tomo del hombro como queriendo hablar y la reacción no fue para nada amistosa.

“¿Te hacés el gracioso en la puerta de la casa de Wanda? Ahora te la vas a ver conmigo. Termino esto y te voy a buscar”, fue la fuerte amenaza que lanzó Migueles al movilero que intentaba calmarlo sin éxito. Acto seguido, el novio de la empresaria se supe a la camioneta y se retira del lugar.

Luego que se volvieran virales las imágenes de Martín Migueles discutiendo acaloradamente con el periodista de Infama (América TV), el propio cronista, Gustavo Descalzi, dio la versión de los hechos en primera persona.

En vivo en el programa que conduce Marcela Tauro, Descalzi explicó que primero tuvo la oportunidad de hablar con Wanda Nara y esta le pidió que no se filmara a sus hijas para evitar inconvenientes judiciales con Mauro Icardi. Respetando ese pedido, el periodista se acercó sin cámara, únicamente con la intención de saludarla y hacer una breve consulta. Pero Migueles tomó mal el accionar y tuvo ese breve intercambio verbal.

Según reconoció Descalzi, otro colega le había advertido que el empresario estaba “chinchudo”. “Estaba sin cámara. Le había prometido a Wanda que no iba a filmar nada, simplemente para saludarla, para ver si estaba bien. Le quería preguntar un tema y él se metió en la conversación, bien de metido. Y me dice ‘Termino esto y te voy a ir a buscar’. Dos veces me dijo”, sostuvo

“Por suerte quedó registrado por las cámaras porque después ellos niegan todo. Me parece que está nervioso por los chats que salieron a la luz”, indicó Tauro, haciendo referencia a los mensajes que le envió a varias famosas, entre ellas su exnovia, Claudia Ciardone, dejando expuesta una infidelidad a Wanda.

Por otra parte, Descalzi consideró que Migueles tuvo un trato “de maleducado”: “Es una persona que intimida. Intimida. Yo en un momento pensé que él iba a tener a hacer alguna maniobra. No le temo nada, pero es una persona que impone respeto. Es una persona que me habló de manera muy agresiva. Vino a provocarme. Está incómodo”.