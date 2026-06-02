El truco que usaron Wanda Nara y Maxi López para darse un beso y no tener problemas con Daniela Christiansson

La secuencia logró revivir una historia sin reabrir viejas heridas. El episodio quedará como uno de los momentos más recordados de esta ficción.

La ficción en formato vertical está teniendo buena repercusión en el canal.

La escena más esperada de Triángulo Amoroso finalmente se hizo realidad. Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un apasionado beso en la ficción vertical que produce Telefe, en una secuencia que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales y que el lunes 1 de junio acompañó los 11,8 puntos de rating del canal.

Se filtró un apasionado beso entre Wanda Nara y Maxi López tras 13 años de su separación

La producción busca explotar su historia real de una relación que marcó años de sus vidas y de la que nacieron sus tres hijos. Si bien luego derivó en enfrentamientos públicos y cruces mediáticos, actualmente mantienen un trato cordial. Es así que luego de la separación de Wanda de Mauro Icardi, el vínculo con Maxi López se fue recomponiendo hasta mostrar hoy una convivencia más armoniosa, que el canal decidió llevar a la pantalla.

En ese marco, Telefe los convocó para protagonizar esta serie en formato vertical donde ambos se interpretan a sí mismos y recrean episodios inspirados en su historia sentimental. Desde su lanzamiento, una de las principales incógnitas giraba en torno a cómo resolverían las escenas románticas dada la vida personal actual de cada uno.

Desde las redes oficiales del canal acompañaron el fragmento del beso con una frase que potenció aún más la repercusión: "Un beso que fue mucho más que una escena para ambos".

Cuál fue el truco que usaron Wanda Nara y Maxi López para darse un beso

Detrás de la escena hubo un recurso técnico que despejó cualquier conflicto personal. Según se dio a conocer, la producción utilizó herramientas de inteligencia artificial para concretar la secuencia.

De esa manera, el beso que el público vio en pantalla no implicó un contacto real entre los dos, lo que permitió evitar rispideces con Daniela Christiansson, la modelo sueca con quien López convive desde hace varios años y con quien tiene dos hijos, Elle y Lando. El resultado igualmente sorprendió a los seguidores, que inundaron las publicaciones con comentarios de todo tipo.

Embed Wanda y Maxi se deben un charla después del beso #Episodio19 #TrianguloAmoroso pic.twitter.com/NUY5vXZvzI — telefe (@telefe) June 2, 2026

La ficción, que a diario genera imágenes que se viralizan con rapidez, afianzó con este episodio su lugar entre los contenidos más comentados de la grilla de Telefe. La combinación de historia real, formato novedoso y recursos tecnológicos viene resultado efectiva tanto en términos de audiencia como de conversación digital.