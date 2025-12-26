Escándalo total: aseguran que el novio de Wanda Nara intentó un acercamiento con Claudia Ciardone Martín Migueles le envió un mensaje a la ex Gran Hermano mientras la conductora de MasterChef blanqueaba su amor en redes sociales. ¿Es la tercera en discordia? + Seguir en







La empresaria decidió guardar silencio ante los rumores de infidelidad de su pareja. Redes sociales

El romance entre la conductora Wanda Nara y su novio Martín Migueles se vio envuelto en un escándalo cuando trascendieron los chats que él le envió a la ex Gran Hermano Claudia Ciardone.

Las pruebas que se mostraron en televisión demuestran que el empresario de Nordelta intercambiaba mensajes con la mediática mientras su pareja estaba grabando el programa MasterChef Celebrity, en Telefe.

En el programa SQP, en América, con la conducción de Yanina Latorre, aseguraron que hubo una tercera persona que hizo de nexo entre ambos protagonistas: “Estoy acá con Martín Migueles, que quiere volver a hablar con vos y pedirte disculpas”, fue el mensaje que recibió Ciardone.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wanda Nara (@wanda_nara) La exparticipante del reality aseguró que tenía bloqueada a la actual pareja de la empresaria por hechos pasados, y que lo desbloqueó para darle una segunda oportunidad. “¿Qué haces, Clau? Qué alegría escucharte. Bueno, si no tenés rencor o no te hice nada, todavía me aparece tu carita gris en WhatsApp... así que no sé, no va de la mano. Espero que estés bien. Un beso”.