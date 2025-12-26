IR A
Escándalo total: aseguran que el novio de Wanda Nara intentó un acercamiento con Claudia Ciardone

Martín Migueles le envió un mensaje a la ex Gran Hermano mientras la conductora de MasterChef blanqueaba su amor en redes sociales. ¿Es la tercera en discordia?

La empresaria decidió guardar silencio ante los rumores de infidelidad de su pareja.

El romance entre la conductora Wanda Nara y su novio Martín Migueles se vio envuelto en un escándalo cuando trascendieron los chats que él le envió a la ex Gran Hermano Claudia Ciardone.

Bizarrap y J Balvin lanzaron la BZRP Music Session #62 para cerrar el 2025

Las pruebas que se mostraron en televisión demuestran que el empresario de Nordelta intercambiaba mensajes con la mediática mientras su pareja estaba grabando el programa MasterChef Celebrity, en Telefe.

En el programa SQP, en América, con la conducción de Yanina Latorre, aseguraron que hubo una tercera persona que hizo de nexo entre ambos protagonistas: “Estoy acá con Martín Migueles, que quiere volver a hablar con vos y pedirte disculpas”, fue el mensaje que recibió Ciardone.

La exparticipante del reality aseguró que tenía bloqueada a la actual pareja de la empresaria por hechos pasados, y que lo desbloqueó para darle una segunda oportunidad. “¿Qué haces, Clau? Qué alegría escucharte. Bueno, si no tenés rencor o no te hice nada, todavía me aparece tu carita gris en WhatsApp... así que no sé, no va de la mano. Espero que estés bien. Un beso”.

La reacción de Wanda Nara sobre los chats de Migueles a Ciardone

Por su parte, la dueña de Wanda Cosmetics decidió guardar silencio ante los rumores de infidelidad y, por el contrario, eligió mostrar que sigue con Miguleles y que compartió las fiestas con él y parte de su familia. Quien habló fue Ciardone, quien reveló que le pidió a él que no la metiera en problemas, y lo acusó de buscar conflictos entre ambas mujeres. La polémica se generó porque, según Ciardone, Migueles la contactaba mientras estaba con Wanda, mostrando su interés en ella a pesar de estar en pareja.

