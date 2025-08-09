IR A
La impresionante transformación de Thiago Medina en medio del escándalo con Daniela Celis: rotundo cambio de look

El ex Gran Hermano reapareció con una imagen completamente distinta, mientras se agrava el conflicto con la madre de sus hijas.

En medio de un conflicto con su expareja, el ex Gran Hermano decidió cambiar su imagen y mostró el resultado en redes sociales.

Thiago Medina sorprendió en redes sociales con un cambio de look que no pasó desapercibido: un corte moderno con los costados rapados, patillas en degradé y reflejos en la parte superior.

Eugenio Gorkin, histórico director de Gran Hermano, ya no seguirá en Telefe.
Sorpresa total en Telefe: echaron a una figura histórica que se va a otro canal para trabajar con un influencer

Esta transformación llegó en medio de un conflicto con Daniela Celis, con quien mantiene un tenso cruce en redes desde hace semanas. Aunque llevaban un tiempo separados, la relación seguía siendo cordial hasta que comenzaron las acusaciones públicas, principalmente vinculadas al acceso a las gemelas que tuvieron juntos. Thiago manifestó su malestar en Instagram, insinuando que su expareja le dificultaba el vínculo con sus hijas.

El ex participante de Gran Hermano compartió el proceso del cambio en sus historias, mostrando cada etapa del corte. Al revelar el resultado final, se mostró conforme y le agradeció al estilista con un “La rompiste”, destacando el fuerte contraste con su imagen anterior.

Thiago Medina compartió el paso a paso de su transformación capilar mientras enfrenta tensiones con Daniela Celis por la crianza de sus hijas.

Qué dijo Daniela Celis tras el cruce con Thiago Medina

Por su parte, Daniela Celis optó por un tono más conciliador. En un video publicado en sus redes intentó restarle dramatismo a la situación y negó que estén atravesando una crisis familiar. Admitió que “todo se salió un poco de control” y aseguró que, a pesar de las diferencias, “siempre que hubo problemas, salió el sol”. Además, se refirió a las críticas que recibió tras haber descolgado un cuadro donde aparecía Thiago junto a sus hijas, y explicó que su intención fue reflexionar sobre la falta de humanidad en la sociedad actual.

La influencer pareció responder al mensaje público de Thiago, en el que él afirmó que nadie le impediría ver a sus hijas. En sus historias, Daniela intentó poner paños fríos y aclaró que la situación está normalizada, aunque reconoció errores en la comunicación vía redes. Además, se mostró molesta por la cantidad de críticas que recibió, en especial aquellas dirigidas hacia ella desde otras mujeres.

Daniela Celis respondió a las críticas, acusando la falta de humanidad en la polémica, llamando a la calma y a superar los conflictos familiares en público.

Durante su participación en el programa Patria y Familia, Daniela explicó que su gesto con el cuadro respondía a un reclamo social más amplio y no a una provocación personal. También pidió que se deje de juzgar la paternidad y maternidad, y manifestó que la guerra no existe entre ellos, sino que son familia a pesar de todo.

