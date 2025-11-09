9 de noviembre de 2025 Inicio
Cómo podés conectar el Smart Tv a tu Wifi para que tenga mejor internet

Por
Muchos asumen que si su conexión de casa es de 300 Mbps, el televisor también usa esa velocidad. No es así. La mayoría de las Smart TV usan una tarjeta de red que no supera los 100 Mbps, aunque el plan contratado sea mucho más rápido.

  • Un punto clave: si tu router emite dos redes, una en 2,4 GHz y otra en 5 GHz, elige esta última si el televisor está cerca del mismo.
  • En muchos casos, basta con cambiar cómo se conecta a Internet. No se necesita ser técnico: solo saber qué red elegir, probar con cable y, si hace falta, añadir un adaptador pequeño.

Mucha gente configura su Smart TV una vez, la conecta al WiFi y ya no vuelve a tocar nada. Pero la forma en que se hace esa conexión —y qué tipo de red se elige— afecta directamente lo rápido que carga Netflix, YouTube o cualquier app. Un video del canal The Techie Guy en Español muestra que no basta con seguir las instrucciones de la pantalla: hay decisiones técnicas simples que cambian por completo el rendimiento del televisor.

Muchos asumen que si su conexión de casa es de 300 Mbps, el televisor también usa esa velocidad. No es así. La mayoría de las Smart TV usan una tarjeta de red que no supera los 100 Mbps, aunque el plan contratado sea mucho más rápido. Eso no es problema para ver una película en 4K —Netflix necesita unos 25 Mbps—, pero sí lo es si se usan varias funciones al mismo tiempo: navegar, descargar apps en el televisor o usar servicios en la nube. A continuación te contamos cómo podés hacer para conectar tu televisor Smart TV a tu red Wifi y que funcione más rápido.

De qué forma podés conectar el Smart TV a tu Wifi y que funcione más rápido

Primero, entra en “Configuración” con el mando a distancia. Busca “Red” o “Conexión inalámbrica”. En algunos modelos aparece como “Red e Internet”. No todos los menús son iguales, pero la opción siempre está ahí.

Segundo, el televisor escaneará las redes disponibles. Aquí entra un punto clave: si tu router emite dos redes —una en 2,4 GHz y otra en 5 GHz—, elige la de 5 GHz si el televisor está cerca del router. Es más rápida, aunque su señal no atraviesa paredes tan bien como la de 2,4 GHz. Si el televisor está lejos o en otra planta, puede que la red de 2,4 GHz sea más estable, aunque más lenta.

Tercero, escribe la contraseña de la red. Usa el teclado en pantalla del televisor. Revisa que no haya errores en mayúsculas o caracteres especiales. Una vez confirmada, el televisor se conectará y mostrará el nombre de la red activa.

A veces, si el televisor ya tenía una red guardada, no cambia automáticamente aunque esté más cerca de otra. En ese caso, hay que olvidar la red anterior desde el menú y volver a conectarla a mano. El video muestra una prueba de velocidad hecha directamente en la Smart TV. Conectado al WiFi de 5 GHz, marcó 92 Mbps de descarga. Al conectarlo por cable Ethernet, subió a 94 Mbps. Poco cambio, porque el puerto Ethernet del televisor también estaba limitado a 100 Mbps.

La solución real llegó al usar un adaptador USB 3.0 a Gigabit Ethernet. Se conecta al puerto USB del televisor y luego se engancha el cable de red al adaptador. Con eso, la velocidad de descarga pasó a 243 Mbps y la de subida a 310 Mbps.

Otras acciones que ayudan:

  • Conectar por cable siempre que se pueda. Es más estable y deja la red WiFi libre para móviles, portátiles o altavoces.
  • Poner el router cerca del televisor. Si no es posible, usar un repetidor de señal.
  • Actualizar el software del televisor. A veces las nuevas versiones mejoran cómo se gestiona la conexión.
  • Desconectar otros dispositivos que no se estén usando, sobre todo si descargan o transmiten contenido al mismo tiempo.
  • El error más común es pensar que el televisor es lento por diseño. En muchos casos, basta con cambiar cómo se conecta a Internet. No se necesita ser técnico: solo saber qué red elegir, probar con cable y, si hace falta, añadir un adaptador pequeño.
