L-Gante reveló la increíble condición de Wanda Nara para casarse: "Si te portás bien te compro..."

El músico había confesado que tras la separación con la mediática la bloqueó y no volvieron a hablar, pero tras la entrevista con Grego Rosello le envió un mensaje en tono amistoso.

El cantante L-Gante volvió a hablar de su relación con Wanda Nara después que la empresaria brindara una entrevista e hiciera mención a su vínculo. Ahora, el músico respondió y reveló la increíble propuesta que tuvo para casarse.

En medio de un largo distanciamiento tras la separación, Elián Valenzuela dio una entrevista a CARAS y si bien reconoció que se enamoró de ella “pasó algo que quizás hizo que disminuyera”. Sin embargo, el oriundo de General Rodríguez tiene solo palabras de halagos para la empresaria: “La quiero mucho, me parece buena madre y buena persona”.

“ Lo que me atrajo es que era Wanda Nara, con el correr del tiempo me atendía bien, me llevaba bien, la pasábamos bien, nos entendíamos”, reveló sobre su relación y reconoció : “Llegué a tener una relación súper con ella. Se habló de hijos, casamientos y todo”.

En esa línea, se animó a confesar: “Algo que me dijo y, me hizo un boom en la cabeza y me detuve a pensar un poco… me dijo, ‘nosotros somos una re pareja para toda la gente que nos ve, que nos sigue y podemos ser más. Si hacés las cosas bien y nos casamos, yo te compro una Ferrari’”.

“¿A quién le llega una propuesta así? Me pongo a pensar que un loquito normal, diría sí de una, pero hay algo de mi personalidad y es que yo no me dejo llevar por lo que toca fácil. Lo que viene fácil, fácil se va. No me gustó que me quiera convencer de esa manera, solo por el qué dirán en el afuera ”, reflexionó.

L-gante

Por último, L-Gante explicó que no sintió que la conductora lo haya utilizado, pero “sí le sacamos jugo a todo lo que generamos juntos”. “Ella me sacó jugo y yo a ella: todo lo que hicimos juntos y lo bien que nos hacíamos el uno al otro, todo era fabuloso. Pero ahora estamos distanciados”.

Telefe apuesta por última vez por Wanda Nara: los objetivos que espera el canal

Telefe definió la continuidad de Wanda Nara al frente de MasterChef Celebrity, pese a las dudas iniciales del área comercial sobre su imagen frente a los anunciantes. La decisión forma parte de una nueva estrategia de la señal: apostar al show, la polémica y el escándalo, en la previa de la inminente venta del canal.

Si bien Nara fue confirmada, su contrato vence a fin de este año y las autoridades ya definieron que no será renovado. Según fuentes de la emisora, sus viajes, ausencias y reiteradas controversias no se alinean con el perfil que buscan los futuros dueños de la señal.

Wanda Nara . Redes Sociales

“Es un capricho de los gerentes de programación, todos saben que los dueños actuales no la quieren. Como tenía contrato hasta diciembre, prefirieron ubicarla en MasterChef antes que pagarle por no hacer nada”, reveló una fuente interna de Telefe.

El canal espera que el reality mantenga un promedio de 12 puntos de rating, aunque desde el área comercial proyectan cifras más bajas. Todo dependerá de cómo impacte la nueva estrategia de contenidos, ahora más orientados al show mediático que al formato original de competencia gastronómica.