Revelador: difundieron un nuevo video del escándalo ente Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateu Libertador La grabación da una nueva perspectiva de la pelea entre los famosos, que terminó con un ataque de llanto y nervios de las hijas de ambos, y la intervención de la policía.







El episodio generó una denuncia por violencia de género de parte de la conductora. Redes Sociales

El escándalo en el Chateu Libertador, entre la empresaria Wanda Nara y su exesposo, el futbolista Mauro Icardi, con las nenas de por medio, fue tema nuevamente porque se filtro un nuevo video en redes sociales.

Todo sucedió el 27 de junio pasado cuando el padre pasó por el edificio del barrio de Núñez, donde vive la mediática con Francesca e Isabella, para llevarlas a pasar el fin de semana al barrio Santa Bárbara.

Y terminó con una discusión a los gritos entre los famosos y las nenas llorando y en un ataque de nervios. Los vecinos llamaron a la policía y hasta se presentaron las abogadas y una funcionaria del Ministerio Público Tutelar, que se encarga de la integridad de las menores.

Embed Tenían dudas? Wanda había saludado a las nenas y se estaban yendo, Manicardi les hizo bajar a los perros.

Hdp con todas las letras. Fran sola salió de ahí e Isabella estaba super angustiada. pic.twitter.com/Xm5CZnoGE6 — (@antimonchitas) September 12, 2025

En la grabación que se conoció este viernes, se ve que Icardi está grabando todo con un celular y que tiene otro teléfono con el que está hablando con alguien. Se nota que les hace bajar las mascotas a las hijas, que ya habían subido al ascensor con los animles.