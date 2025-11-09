El look de Jack Grealish que demuestra que se puede estar cómodo y mantener el estilo El jugador del Everton compartió varias fotos de su intimidad y mostró cómo se viste para afrontar un viaje. Eligió un conjunto deportivo total black, casual y relajado, pero con un toque de elegancia. Por







Jack Grealish impactó con un look urbano y muy cómodo. Instagram @jackgrealish

Jack Grealish compartió varias fotos de su vida diaria en Instagram.

En una de ellas, mostró el look cómodo pero con estilo que eligió para viajar.

Usó un conjunto deportivo de algodón en una paleta total black.

Combinó un buzo con capucha y un short holgado, ambos de diseño minimalista. Después de un bajón en el Manchester City, el mediocampista inglés Jack Grealish resurgió en el Everton, su nuevo club. El buen rendimiento que muestra dentro de la cancha se ve reflejado también en su vida personal, como lo demuestran varias fotos con familia y amigos que compartió en redes sociales.

En esas imágenes, Grealish demostró que se puede estar cómodo y relajado sin perder el estilo. El futbolista eligió viajar con un conjunto deportivo de algodón, muy relajado, casual y perfecto para los traslados, pero en una paleta total black, lo que le permitió lucir estilizado y elegante.

Usó un buzo con capucha de color negro, corte holgado y diseño minimalista; el único detalle distintivo fue una abertura cerca del puño. Lo combinó con unos shorts negros, también de corte holgado y con un largo que llegaba hasta la mitad del muslo, sin más accesorios que un anillo y una pulsera.

Jack Grealish look Instagram @jackgrealish Jack Grealish, del millonario fichaje en Manchester City a encontrar refugio en Everton En agosto de 2021, Jack Grealish se convirtió en el fichaje más caro del fútbol inglés al ser transferido desde el Aston Villa al Manchester City por unos u$s134 millones. Allí, bajo la conducción de Pep Guardiola, integró el plantel que consiguió el histórico triplete de Premier League, FA Cup y Champions League en la temporada 2022-2023.

Sin embargo, el sistema de Guardiola demostró no ser el mejor para que Grealish desplegara todo su potencial: convirtió solo 17 goles en 157 partidos y, cuando empezó a perder terreno en la consideración del técnico, quedó claro que el mediocampista de 30 años necesitaba un cambio de escenario.

Esa oportunidad le llegó con el Everton, club al que se sumó en agosto de este año en condición de préstamo por un año. En lo que va de la temporada, lleva 11 partidos jugados entre Premier League y EFL Cup, con cuatro asistencias y un gol, y un rendimiento cada vez más alto.