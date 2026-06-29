El enigmático mensaje de Migue Granados que preocupó a todos en Olga Una sorpresiva publicación del conductor encendió las alarmas de los seguidores del canal de streaming. Agregar C5N en









El conductor preocupó a todos sus seguidores con un posteo.

Migue Granados, uno de los creadores del canal de streaming Olga, encendió las alarmas de su audiencia tras una llamativa publicación en sus redes sociales. En el transcurso de las últimas horas, el reconocido conductor compartió un corto texto que despertó múltiples teorías y fue recibido por sus seguidores como un eventual aviso sobre el desenlace de su programa insignia.

El revuelo mediático comenzó a raíz de las palabras textuales que el humorista decidió publicar sin dar ningún tipo de contexto adicional en la red social X. "Damos sala. Nos vemos en Soñé que Volaba, Última Temporada", sentenció de forma directa a través de su cuenta personal, abriendo un gran manto de dudas sobre la continuidad o no del proyecto.

Como era de esperarse, la sorpresiva frase se expandió con rapidez por el internet y generó un fuerte debate entre los oyentes del ciclo. Mientras algunos fanáticos expresaron su angustia ante la posibilidad de una despedida real, otros comenzaron a especular con que podría tratarse de una ingeniosa campaña publicitaria diseñada para lanzar una nueva etapa estética o de contenidos.

Por el momento, ninguna de las autoridades del espacio de streaming ni el propio conductor salieron a dar aclaraciones sobre el trasfondo de la publicación, manteniendo el misterio en torno al destino del formato. A pesar de la falta de confirmación oficial, la frase elegida bastó para sembrar incertidumbre y transformar el tema en uno de los tópicos más debatidos de la jornada.

La estrella que se va de Olga a Telefe En los últimos días, Lizy Tagliani sacudió el panorama del espectáculo nacional tras confirmarse un rotundo cambio en su presente laboral de cara a la segunda mitad del año. La reconocida conductora y humorista tomó la decisión de dar un paso al costado de Olga, el canal de streaming donde venía desempeñándose, para regresar formalmente a la pantalla chica. La primicia sobre esta importante modificación en su carrera fue dada a conocer de manera pública por Ángel de Brito.

Redes sociales De acuerdo con las precisiones brindadas por el periodista de espectáculos, la comediante se encuentra atravesando un gran presente profesional que coincide con una etapa de alta exposición en los medios de comunicación debido a recientes conflictos públicos. Lejos de verse afectada por las repercusiones mediáticas, logró capitalizar el momento y cerró un acuerdo de exclusividad para concentrar todas sus energías en la grilla de Telefe. El desembarco en la televisión abierta incluirá la conducción de dos propuestas importantes. Una de ellas marcará la vuelta de un formato histórico que ya estuvo a su cargo durante las temporadas de 2019 y 2020, el cual resultó clave para afianzarla como una de las figuras principales de la señal. Si bien las autoridades de la emisora y las del espacio digital aún no emitieron comunicados oficiales, el traspaso ya es un hecho en el ambiente.