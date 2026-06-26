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Impacto en Telefe: una figura reconocida denunció al canal

La periodista Laura Ubfal reveló la decisión que tomó un expanelista por el descontento que tuvo con la señal y con Kuarzo.

¿Quién denunció a Telefe?

¿Quién denunció a Telefe?

Imagen creada con IA

En las últimas horas, Telefe se vio sacudido por la denuncia de una exfigura del canal: Walter Alfa Santiago, quien volvió de invitado en 2024 a Gran Hermano tras haber sido participante en 2022 y sufrió un pico de estrés, por lo que decidió iniciar acciones legales.

Una nueva polémica tiene como protagonista a la artist en Gran Hermano.
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La explicación la dio la periodista Laura Ubfal, quien contó que tras el exitoso paso en 2022 donde fue uno de los personajes más destacados y tuvo mucho protagonismo en el afuera, lo invitaron a regresar por unas semanas al programa en 2024 y ahí quedó todo mal.

El influencer acusó retirarse por un pico de estrés, lo cual le causó un cuadro de arritmia. Eso hizo que denuncie al canal y a la productora Kuarzo.

En ese entonces, se generó un revuelo por la internación de Alfa. Tuvo que ser trasladado al Sanatorio Las Lomas para recibir atención médica. Ninguno de los involucrados hizo declaraciones al público, pero se sabe que está vigente la queja.

Un compañero de Gran Hermano cuestionó la denuncia de Alfa

Hernán Ontivero, excompañero de Alfa en aquella edición del reality, salió al cruce de la denuncia con un duro mensaje desde su cuenta de Instagram. A través de una historia, compartió la noticia y escribió: "Qué culpa tienen Kuarzo y Telefe de que vos te hagas pis, viejo raro". Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y sorprendieron por la dureza de sus palabras.

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