Lourdes Fernández será querellante en la denuncia contra su expareja Leandro García Gómez fue procesado con prisión preventiva por privación ilegal de la libertad y violencia de género contra la integrante de Bandana. Por







La cantante será querellante en la denuncia contra su expareja

Lourdes Fernández, integrante del grupo Bandana, resolvió convertirse en querellante en la causa judicial que investiga a su ex pareja, Leandro García Gómez, por los delitos de privación ilegal de la libertad y violencia de género. La decisión representa un cambio de postura, ya que hasta el momento la artista no había querido declarar en su contra.

El martes, el juez Diego Slupski dictó el procesamiento con prisión preventiva de García Gómez. En su resolución, el magistrado consideró que Fernández se encontraba bajo una situación de sometimiento y que su vínculo con el acusado estuvo marcado por la manipulación y el control psicológico.

Yamil Castro Bianchi, abogado de Lourdes, explicó en diálogo con C5N que el giro en la actitud de su representada se dio tras un encuentro breve pero decisivo. “Cuando ella declaró fue en un momento de crisis. Bastó con tener una charla con ella durante diez minutos para que decida ser querellante”, señaló. “Estamos redactando el escrito para formalizar la denuncia. Me deja tranquilo porque ahora ella se puede posicionar desde otro lugar”, agregó.

El letrado consideró que la prisión preventiva de García Gómez es clave para la estabilidad emocional de la cantante. “Estando preso no la va a poder seguir manipulando ni lastimando. Por la calificación de los delitos que se le imputan podría tener hasta 20 años de prisión”, precisó. Según dijo, Lourdes “está acompañada por amigas, en contacto con su madre y comenzando tratamientos terapéuticos para sobrellevar la situación”.

Mabel, la madre de Lourdes, también habló con C5N y celebró el paso que dio su hija. “Es un paso adelante para ella. Me alegra que esté tomando contacto con todo lo que pasó”, afirmó. Y añadió: “La prisión preventiva de García por lo menos da tiempo a que Lourdes se reconstituya y pueda empezar a ver en realidad dónde estaba metida. Yo hice lo que tenía que hacer. No me equivoqué”.

La mujer destacó que su hija “está muy contenida por sus amigas y su abogado”, y remarcó que el proceso personal que enfrenta es prioritario. “No volví a hablar con ella, solo me mandó un mensaje en tono neutro. Pero no se tiene que ocupar de la relación conmigo: tiene que encontrarse, ver dónde estaba parada para que no le vuelva a pasar”, concluyó. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1986130170223476845&partner=&hide_thread=false Juicio contra el exnovio de Lourdes: la cantante se presentará como querellante



Sumate por #C5N y en https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/PTqDBnJEnX — C5N (@C5N) November 5, 2025