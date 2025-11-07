IR A
El desgarrador relato de Lourdes Fernández sobre su expareja: "Es muy doloroso"

La cantante de Bandana rompió en llanto al referirse a Leandro García Gómez, quien se encuentra detenido. Además, desmintió diferencias con su compañera Lissa Vera.

Lourdes rompió en llanto al hablar de su expareja.

Lourdes Fernández habló sobre la difícil situación que atraviesa por la detención de su expareja Leandro García Gómez y rompió en llanto. Además, aprovechó para aclarar que no tiene diferencias con Lissa Vera, su amiga y compañera de Bandana.

La cantante será querellante en la denuncia contra su expareja
Lourdes Fernández será querellante en la denuncia contra su expareja

"Es un día a día, creo que las personas que me quieren me están acompañando y contenta por la vuelta de Bandana. No sé quién está pensando que soy desagradecida con Lissa porque la invité para el Gran Rex, pero se sentía mal", aclaró en primera instancia en Desayuno Americano.

Aclaró que la relación con Bandana no tiene conflictos en la actualidad a poco de volver a los escenarios: "Está todo bien entre nosotras, por suerte. Se vienen unos 25 años impresionantes. Pero bueno, pasan cosas fantásticas, como lo del Gran Rex del otro día".

En cuanto a la relación con su familia, quienes hicieron la denuncia, indicó: Con mi mamá, con mi familia también recomponiendo vínculos. Hablamos de lo que pasó y ella siempre acompañando. Igual que mi papá, y la mujer de mi papá, y su familia. Somos una familia muy grande, por suerte, estoy muy contenida".

En cuanto a la situación actual con Gómez, expresó que no está lista para hablar: “Es algo muy doloroso para mí. Hoy justamente arranco una nueva terapia. Para la gente que se preocupa y me dice que soy desagradecida y que empiece terapia, hago terapia hace mucho tiempo, pero bueno, una terapia que tiene que ver con un poco lo que nos aqueja en este momento. Sino no podés estar con nadie, y no podés hacer nada. El trabajo, por suerte, me mantiene muy ocupada".

